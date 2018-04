Esparza (UPN) acusa a Albert Rivera de "utilizar el populismo más barato" al criticar el régimen foral navarro

Esparza ha contestado de esta manera a las declaraciones de Rivera en las que calificaba de "invento" los "derechos históricos" como el régimen foral navarro.

El dirigente regionalista ha considerado que "confundir intencionadamente derechos reconocidos en la Constitución española con privilegios es utilizar el populismo más barato para obtener rentabilidad política a nivel nacional".

En este sentido ha pedido a Ciudadanos "que no meta a Navarra en sus peleas de poder con el PP y el PSOE" y que "no confunda a los españoles porque el problema no es régimen foral de Navarra" sino "el nacionalismo vasco rupturista y desleal".

En este sentido, el presidente de UPN ha afirmado que "el principal riesgo que tiene España es el nacionalismo rupturista como el que gobierna en Navarra a día de hoy" y ha asegurado que "la mejor manera de hacer frente al nacionalismo vasco es el foralismo navarro".

Esparza ha aseverado que el régimen foral de Navarra "es solidario con el resto de España porque se basa en la lealtad a un proyecto común". "Pretender eliminar el régimen foral con la justificación de que así se hace frente al nacionalismo vasco es una estupidez política", ha sentenciado.

El regionalista ha afirmado que UPN "es un partido que nace para hacer frente al nacionalismo vasco y para trabajar desde la lealtad en la mejora y el desarrollo de una España de la que nos sentimos parte fundamental". "No vamos a permitir que después de 40 años de estar en Navarra defendiendo la libertad, la democracia y la unidad de España, venga Ciudadanos y nos tache de insolidarios", ha remarcado.

"Navarra es una comunidad foral, diferenciada y dentro de España, y precisamente por defender esta realidad hemos sido y somos perseguidos y señalados por el nacionalismo vasco más radical", ha continuado Javier Esparza que ha manifestado que "no vamos a consentir que vengan ahora a enseñarnos cómo se hace frente al nacionalismo vasco".

"Más le valdría a Ciudadanos ser menos prepotente, más humilde, menos populista y mostrar más respeto por los que hemos defendido poniendo en riesgo nuestra vida un proyecto común que se llama España", ha subrayado.