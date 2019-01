Esparza hace un llamamiento a regantes y ayuntamientos de la Ribera para que "sean ambiciosos" con el Canal

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha hecho un llamamiento a los agricultores, las Comunidades de Regantes y los ayuntamientos de la Ribera para que "defiendan el máximo caudal de agua para la Ribera y la ejecución conjunta de las dos tuberías", y ha destacado que las comunidades de regantes" manifestaron su posición inequívoca a favor del desarrollo de la segunda fase en su totalidad".

"No se deben contentar con menos agua de la que se merecen y necesitan. Que defiendan cada metro cúbico de agua y no se lo lleven otros. Ante este tipo de oportunidades hay que ser ambiciosos y pensar en el medio y largo plazo porque una vez que se toma una decisión del tal envergadura, ya no cabe marcha atrás", ha indicado Esparza en una nota.

El presidente de UPN ha afirmado que "un Gobierno nacionalista que siempre estuvo en contra de Itoiz y en contra del Canal no es de fiar". "No les quedó más remedio que aceptar que la segunda fase del Canal de Navarra es la única alternativa para llevar agua de calidad y en cantidad suficiente a la Ribera, pero, a partir de ahí, han intentado ralentizar el proyecto todo lo que han podido", ha asegurado.

Esparza ha añadido que "ahora también han tenido que aceptar que se puedan regar 21.500 hectáreas, algo que han estado cuestionando durante todo este tiempo, y no me cabe ninguna duda de que van a racanear todo lo que puedan".

El presidente regionalista ha subrayado que la redacción del proyecto de la segunda fase "se hizo gracias a que UPN pactó con el Gobierno de España su realización, acuerdo que ahora permite seguir avanzando y que el Gobierno de Navarra no lo empujó ni apoyó".

En este sentido, se ha manifestado partidario de que las dos tuberías se construyan a la vez, y no en dos fases, y ha anunciado que UPN ha registrado una moción en el Parlamento de Navarra, que se llevará también a los ayuntamientos, para defender esta reivindicación. "Creemos que es la única garantía real de que se apuesta por la Ribera y no se está buscando llevar agua a otras zonas. Además, el impacto medioambiental es menor en una actuación que en dos", ha dicho, y ha añadido que "a ello se suma que, si ya es complicado sacar adelante este proyecto por la oposición de los de siempre, cuanto antes se termine mejor, así no podrán pararlo".

Asimismo, Esparza ha exigido "el impulso del Gobierno de España para continuar lo más rápidamente posible con el proyecto y para eso es necesario que haya voluntad política y compromiso presupuestario".

El dirigente regionalista ha dicho que "se confirma que la apuesta que se hizo por anteriores Gobiernos era la adecuada y necesaria". "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el proyecto no se quede a medias y se ejecute en su totalidad, porque va a significar futuro, oportunidades, empleo, actividad económica y desarrollo para la Ribera y para toda Navarra", ha asegurado.

Por el contrario, ha afirmado que "el actual Gobierno nacionalista de Uxue Barkos le está negando el pan y la sal a la Ribera, y así lo acabamos de ver en su negativa para buscar una solución para la gratuidad total de la AP-15 para los usuarios y con sus intentos desesperados de que solo haya agua para regar 10.000 hectáreas".