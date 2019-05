Esparza destaca que las políticas de igualdad "no son de esta legislatura" sino que "se llevan haciendo 20 años"

Esparza ha intervenido este sábado en un acto de Navarra Suma, celebrado en la cafetería de Baluarte en Pamplona, ante un público mayoritariamente femenino. También han participado las candidatas de la coalición Yolanda Ibáñez, Cristina Ibarrola, Maribel García Malo e Isabel Olave, que han dado su perspectiva como mujer en los ámbitos de la política, la salud, el empleo y el ámbito rural.

El candidato ha destacado que las políticas de igualdad "son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad" y "no son solo de mujeres sino que nos afectan a todos". En este sentido, ha destacado que el programa de Navarra Suma se basa en "la libertad para poder decidir, prosperidad para todos los navarros e igualdad en todo lo que tienen que ver con mujeres y hombre, y para el conjunto de los ciudadanos".

"Queremos que todas las mujeres en Navarra sean libres para poder decidir, que todo el mundo viva la vida que quiera vivir" y "para ello hay que mejorar las cosas, trabajar, tomar decisiones, sensibilizar y educar en las escuelas" pero "respetando a los padres, a los profesionales, a las familias y a los propios alumnos", ha remarcado.

"Por eso decimos no a Skolae", ha destacado Esparza que se ha mostrado a favor de la educación "en aquello que tiene que ver con lo afectivo-sexual, en la igualdad, con medidas y actuaciones que vayan contra la violencia de género" pero "que se haga desde el respeto a la voluntad de las familias". "Porque no creemos que estas políticas se hagan desde el pensamiento único del gobierno de turno que lo impone al conjunto de los ciudadanos", ha remarcado el candidato que ha subrayado que "voy a presidir esta comunidad pero no voy a imponer mi manera de entender la vida a nadie".

Javier Esparza ha destacado que UPN "hemos dado ejemplos en la vida política". Así, ha resaltado que UPN "tuvo la primera alcaldesa de Pamplona, la primera presidenta del Gobierno, tuvimos las primeras concejalas de la democracia en ayuntamientos importantísimo". "Siempre hemos reconocido el valor de la mujer en la actividad política", ha remarcado.

Asimismo, ha afirmado que "todos los gobiernos de UPN" han impulsado "políticas que han ido ayudando a que esta sociedad cada día se más igual", citando como ejemplos la ley contra la violencia de género de 2015, el desarrollo de proyectos deportivos femeninos "de primer nivel" o subvenciones a ayuntamientos y empresas "para que hagan planes de igualdad". Ha resaltado, además, que "las manos rojas" de las campañas contra las agresiones sexistas "son campañas de UPN".

Con estos ejemplos, el candidato de Navarra Suma ha querido incidir en que "las políticas de igualdad son de todos, no son patrimonio de la izquierda, no son de esta legislatura" sino que "se llevan haciendo en Navarra 20 años". Esparza ha reconocido que "esta legislatura se han dado pasos" pero "hay que seguir dando pasos".

Así, ha enumerado las propuestas de la coalición en este sentido que pasan, por un lado, por el impulso de un "pacto social y político y la igualdad en el trabajo para la conciliación de la vida personal y profesional". Para avanzar en este sentido, ha opinado, "hay que acordar con las organizaciones sindicales y empresariales" y no "desde posiciones que determine el gobierno".

Por otro lado, Esparza ha abogado por que el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) dependa directamente de la Presidencia del Gobierno "porque es una política transversal" que "afecta al conjunto de la sociedad".

Asimismo, ha apostado por "seguir sensibilizando y educando sin imposiciones" y ha propuesto medidas para que las mujeres después de ser madres "se puedan reincorporar sin problemas a su puesto de trabajo" y la formación de "100 funcionarios del Gobierno al año y 50 en los ayuntamientos" para que "tengan estas políticas de igualdad muy presentes, estén formadas, sepan de lo que están hablando y consideren en las decisiones que toman esta parte tan importante para todos nosotros.

Javier Esparza ha mostrado "tolerancia cero" ante la violencia de género y ha planteado un plan estratégico contra la violencia de género "pero para trabajarlo con la gente joven, porque esto se educa desde que la gente es pequeña, y se tiene que planificar y estructurar". También ha citado medidas contra la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad.

Esparza se ha mostrado a favor de la prisión permanente revisable "en casos de violencia extrema con caso de muerte" que ha considerado "totalmente razonable, de justicia y que nos va a ayudar a erradicar la violencia de género".

Finalmente, el candidato de Navarra Suma ha mostrado el "compromiso total del gobierno que voy a presidir" en esta cuestión "para trabajar de la mano, escuchar, tomar decisiones y para avanzar".