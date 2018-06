El alcalde de Estella ve una puerta "abierta" para resolver el caso Oncineda, aunque advierte del recorrido judicial

Koldo Leoz, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto con el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha explicado que previsiblemente este jueves el pleno del Ayuntamiento de Estella anulará los convenios y anexos de Oncineda que se firmaron en su día por las alcaldesas María José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN).

No obstante, ha reconocido que "seguramente esto va a seguir un largo peregrinar por los juzgados, porque lógicamente las promotoras se van a ver damnificadas de alguna manera y van a pedir indemnizaciones". "En los juzgados tendremos que pelear en nuestra defensa, basándonos en todos los informes que tenemos del Consejo de Navarra, de la Cámara de Comptos, y de la propia secretaría municipal. Defenderemos los intereses generales diciendo que no debemos hacer frente a las cargas económicas que se marcaban en el convenio e intentaremos defender que los promotores no han sido damnificados, porque ahí están los terrenos y no se ha construido encima", ha indicado.

Además, ha advertido de que "si el tribunal establece que hay que pagar alguna indemnización, defenderemos que sea la menor posible" y pedirán que las exalcaldesas tengan que responder con su propio patrimonio personal.

En este contexto, Koldo Leoz ha señalado que es "muy prematuro" hablar de alivio tras el dictamen del Consejo de Navarra, pero sí supone "una puerta que se abre". "Hasta ahora estábamos en una sala con tres o cuatro puertas cerradas y de la cual era muy difícil salir. Ahora este dictamen lo que nos hace es abrir una de las puertas para que tengamos una posibilidad de ir saliendo", ha señalado.

En la misma línea, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que el dictamen del Consejo de Navarra "es muy fuerte, es muy duro, es muy demoledor para la actuación de las dos alcaldesas, porque pone manifiesto que por encima de los intereses generales de la ciudad estuvieron defendiendo unos intereses muy concretos". "Si las cosas hubiera salido bien, si se hubiera desarrollado urbanísticamente, esta zona de Oncineda hubiera tenido pingües beneficios por los grandes aprovechamientos urbanísticos que se reconocieron, y de haber salido mal las cosas, hubieran salido bien para las promotoras, porque se garantizaron a través de los convenios urbanísticos unos justiprecios absolutamente desmesurados", ha afirmado.

En opinión de Adolfo Araiz, "esto pone de manifiesto el modelo de gestión de UPN de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias".

El portavoz de EH Bildu ha señalado que "las alcaldesas carecían de competencia" para formalizar los convenios y ha afirmado que "no vamos a dejar de lado la eventual responsabilidad patrimonial en la que podrían haber incurrido las dos alcaldesas".

Además, el alcalde de Estella ha criticado que, después de conocerse el dictamen del Consejo de Navarra, "el PSN ha sacado un comunicado lleno de mentiras y UPN no dice nada, está en silencio".