Euskarabidea participa en un seminario sobre diversidad cultural y lingüística

El encuentro, que se celebró en Valencia, fue organizado con una doble finalidad, en primer lugar, ofrecer una perspectiva de las diferentes situaciones en la que se encuentran las lenguas en cada territorio, para lo que se contó con diversos expertos. En segundo lugar, elevar propuestas o recomendaciones a los distintos parlamentos regionales de la UE y las instituciones europeas para "avanzar en los objetivos de promover, reconocer y proteger las lenguas regionales o minoritarias con la finalidad de preservar y fomentar la diversidad cultural y lingüística europea".

En concreto, ha explicado el Gobierno navarro en un comunicado, la sesión de trabajo del jueves comenzó con la ponencia de Vicent Climent, con una presentación titulada 'Diversidad Cultural y Lingüística. Discursos vs realidades'.

Seguidamente, se celebró un panel de discusión que contó con la presencia de dos expertos: Conchúr Ó Giollagáin, vicepresidente de ELEN Red para la Igualdad Lingüística de Europa y profesor de la University of the Highlands and Islands de Escocia; y Paula Kasares, directora del Servicio de Planificación y Promoción del euskera de Euskarabidea. Tras las intervenciones, los representantes de las asambleas regionales presentes participaron en un debate.

Asimismo, durante la mañana del viernes se presentaron diversas experiencias legislativas de los parlamentos regionales y Ferran Suay, presidente de ELEN, Red para la Igualdad Lingüística de Europa y profesor de la Universidad de Valencia impartió la ponencia 'Propuestas desde la sociedad civil respecto a la diversidad lingüística y cultural'.

Seguidamente, tuvo lugar un panel de discusión que contó con dos expertos: Coor van der Meer, miembro de Mercator, Centro de investigación sobre Multilingüismo y Aprendizaje de Lenguas, así como de la Fryske Akademy de Holanda y Gregorio Ferreiro, asesor técnico de la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia y vicepresidente de la NPLD, Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística. Tras el debate, la jornada se clausuró con las conclusiones del seminario.

MULTILINGÜISMO

Durante las dos jornadas, expertos expusieron que el multilingüismo es una "realidad ineludible en Europa, con 60 lenguas y 55 millones de hablantes que, además de la lengua estatal, hablan otra lengua regional, lo que equivale a un 10% de la población".

Según los expertos, "los nuevos tiempos pasan por aceptar y ver como un valor positivo y añadido el multilingüismo". Asimismo, llamaron a la "responsabilidad" de las instituciones a la hora de legislar y "garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía". Además, destacaron "el valor de convivencia de las lenguas frente a posibles discursos de confrontación", han destacado desde el Gobierno foral.