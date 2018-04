El Festival de Danza Contemporánea de Navarra ofrecerá 15 espectáculos entre el 29 de abril y el 13 de mayo

La naturaleza, la ecología, la comunidad y la arquitectura serán los conceptos principales de DNA 2018, un festival con el que la Dirección General de Cultura "refuerza su apuesta por la recuperación de la creación contemporánea en Navarra", y que este año incorpora como novedades "una mayor visibilidad de la creación contemporánea local, la apertura a nuevos públicos, especialmente infantil y familiar, y el incremento de la presencia de la danza en la calle".

Con estas premisas, el festival "se convertirá de nuevo en espacio de encuentro de referencia internacional para la danza, tras una primera edición celebrada en otoño de 2016 y una segunda en primavera de 2017", ha destacado el Gobierno navarro en un comunicado.

En concreto, en Pamplona se han programado actividades en el Teatro Gayarre, Archivo Real y General de Navarra, Ciudadela, Civican y en el rincón del Caballo Blanco. Además, DNA 2018 estará presente en el Auditorio de Barañáin, la calle Mayor de Sangüesa, las casas de Cultura de Ribaforada, Villava y Valle de Aranguren, el Centro Cultural de Noáin, el parque Erreniega de Zizur Mayor, la Plaza Baja Navarra, la Plaza Baja Navarra de Aoiz, el exterior del Santuario de San Miguel de Aralar y el Teatro Gaztambide de Tudela.

El Festival de Danza Contemporánea de Navarra compagina obras emblemáticas de grandes artistas de la danza contemporánea y nuevas producciones de artistas locales y estatales. Asimismo, "consolida los valores que ha hecho suyos en anteriores ediciones, como la generación de distintas miradas y discursos en torno a la danza, así como la apuesta por la atención a la diversidad y la apertura a las últimas tendencias y lenguajes de vanguardia", ha resaltado el Ejecutivo.

En esta edición, el evento "ha redoblado sus esfuerzos" para fortalecer la visibilidad de la creación contemporánea local y abrir la danza al público infantil y familiar. Para ello, se han puesto en marcha talleres y actividades específicas de formación de espectadores. La programación también incrementa la presencia de la danza en la calle en una apuesta por integrar los espectáculos en la vida cotidiana de la ciudadanía.

LAS OBRAS

El festival acogerá siete estrenos: 'Erritu' de Kukai y Sharon Fridman y 'Ura' de Zuk Performing Arts, dos obras que dialogan con paisajes singulares navarros como la cima del monte Artxueta en Aralar y los parajes desérticos de las Bardenas respectivamente. Por otro lado, la diversidad del patrimonio arbóreo de Pamplona recibirá el homenaje de los artistas de Calling Tree dirigidos por Rosemary Lee y Simon Whitehead con paseos y performances itinerantes en las calles, parques y jardines de la ciudad.

La Ciudadela de Pamplona acogerá una carpa que dará cobijo a las experiencias nocturnas de los daneses hello!earth que estrenan en DNA 'The Night, Visioning a Post-capitalist Society While We Sleep', tras una residencia en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, donde han terminado un trabajo comenzado hace dos años.

Además, la celebración de la diversidad de cuerpos, edades y capacidades es también el punto de partida de Gala de Jérôme Bel y de Gustavia de Mathilde Monnier y La Ribot, obra que cuestiona la diversidad del "ser mujer".

El festival presenta cuatro obras de artistas navarros, tres de ellas estrenos: 'Ura', resultado de la residencia de Zuk Performing Arts en la Casa de Cultura de Ribaforada; 'Cuerpo-Documento' de la cirbonera Estitxu Arroyo, resultado de su residencia en el Archivo de Navarra; y 'Errata Natural', del colectivo Led Silhouette. Además, el festival ofrece la oportunidad de volver a ver 'Kirolak', de Helena Lizari y Laida Aldaz.

También forman parte de este programa obras que aproximan a los espectadores a la historia de la danza, como las conferencias bailadas de Toni Jodar y 'Sin baile no hay paraíso: mi propia historia de la danza' de Pere Faura.

El broche al festival se pondrá el sábado, 12 de mayo, con una ocupación de los jardines de la Ciudadela durante la que se presentarán diversas obras de varios artistas navarros, estatales e internacionales.

FORMACIÓN Y CREACIÓN DE PÚBLICOS

Además de los espectáculos, DNA ha puesto en marcha un programa piloto de formación y creación de públicos que ha organizado presentaciones y talleres en colaboración con diversas asociaciones, grupos y escuelas. Así, la coreógrafa Bertha Bermúdez impartirá el taller 'Documentando procesos de creación', dentro del programa de formación del recién creado Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra; mientras que la propia Bermúdez y Estitxu Arroyo Sánchez ofrecerán la sesión 'Diálogo entre documentos'.

En el capítulo de encuentros se ha programado el II Encuentro del plan de impulso para la danza en Navarra; la sesión 'Lo bueno', a cargo de Ghislaine Verano, dentro del ciclo Aperitifak del CACH; y el encuentro 'Gestores del Sur'.

Ya están a la venta las entradas de buena parte de los espectáculos, que se pueden adquirir en la taquilla de los diferentes emplazamientos que colaboran con el festival y vía online, a través día pagina web de DNA (http://festivaldna.com/es/venta-de-entradas).

CANALES DE COMUNICACIÓN

El festival DNA estrena en esta edición página web (http://festivaldna.com), con contenidos bilingües (castellano y euskera), donde se puede consultar la información de todos los espectáculos y actividades programados, espacios colaboradores, equipo del festival y la venta online de entradas. Además, la página ofrece material gráfico y audiovisual y permite la descarga del programa de mano.

DNA también cuenta con una página de Facebook (https://www.facebook.com/festivalDNA/) y un canal de Vimeo (https://vimeo.com/festivaldna) con el avance de la presentación de DNA 2018, así como vídeos de algunos espectáculos como 'Gala', 'Gustavia' o 'Sin baile no hay paraíso'.