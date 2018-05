El Festival de Danza Contemporánea de Navarra llega a su ecuador con cuatro espectáculos este fin de semana

El Festival de Danza Contemporánea de Navarra, DNA, llega al ecuador de su tercera edición este fin de semana con la programación de cuatro espectáculos. La compañía Zuk Performing Arts, de la coreógrafa navarra Itsaso A. Cano, estrena la obra 'Ura' este viernes, 4 de mayo, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura de Ribaforada.

Además, DNA acoge el estreno de 'The Night, Visioning a Postcapitalist Society While We Sleep', de hello!earth, el sábado 5 y el domingo 6 de mayo, ambas sesiones a las 22.00 horas, en la Ciudadela de Pamplona. Esta obra también contará con funciones la próxima semana, el miércoles 9, el jueves 10 y el viernes 11.

Por su parte, Pere Faura presentará la obra 'Sin baile no hay paraíso: Mi propia historia de la danza' este viernes, 4 de mayo, a las 20.30 horas, en el Teatro Gaztambide de Tudela; y el sábado 5, a las 20.00 horas, en la Casa de Cultura de Villava.

Por último, esta semana comienza la actividad de Rosemary Lee & Simon Whitehead con 'Calling Tree Paseo'. Será este domingo, 6 de mayo, con dos recorridos: a las 12.00 horas y a las 18.00, en ambos casos con salida desde el Rincón del Caballo Blanco de Pamplona.

Por otro lado, el sábado 5 de mayo tendrá lugar el primer encuentro programado por DNA: el Aperitifak 'Lo bueno', a cargo de Ghislaine Verano. Será a las 12.00 horas, en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, ha informado en un comunicado el Gobierno de Navarra.