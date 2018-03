Gastroenteritis agudas y enfermedades respiratorias, procesos infecciosos más frecuentes en 2017 en Navarra

Las gastroenteritis agudas, con 13.367 casos (2,08 por 100 habitantes), fueron los procesos infecciosos más frecuentes en la población navarra durante 2017, seguidos de las enfermedades respiratorias; en este último grupo, en la temporada 2016-2017 se registraron 12.369 casos de gripe, según datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Al igual que otros años, las gastroenteritis agudas presentaron una estacionalidad con la mayor incidencia en otoño y menor incidencia en verano, lo que sugiere una etiología predominantemente viral y relacionada con el retorno a las clases después del verano, ha informado el Gobierno foral en una nota. El 7,8% de los niños menores de 5 años consultaron por gastroenteritis aguda a lo largo del 2017.

De otras enfermedades de transmisión hídrica o alimentaria, destaca que se diagnosticaron un caso de cólera y otro de fiebre tifoidea importados.

Por lo que se refiere a las enfermedades de transmisión respiratoria, la temporada gripal 2016-2017 se caracterizó por la circulación del virus A(H3N2). Aunque la frecuencia global de la enfermedad no fue muy alta, ha añadido, tuvo un elevado número ingresos hospitalarios (526) y 35 fallecidos.

Además, se notificaron 26 casos de legionelosis confirmados por detección de antígeno en orina (4,04 por 100.000 habitantes), sin fallecimientos y todos los casos fueron comunitarios.

Hubo, asimismo, 31 casos de tuberculosis respiratoria y 10 casos de otras localizaciones. El 46% de ellos se diagnosticaron en personas nacidas fuera de España y ninguno de los casos tenía coinfección por el VIH.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, en 2017 se notificaron 108 casos de Infección Gonocócica, un 44,5% más que en 2016. El 80,6 % de los casos fueron varones y el 56,5 % tenía menos de 30 años.

Se confirmaron 53 casos de Sífilis y el 90,6% de los casos ocurrieron en varones. Una elevada proporción de los casos de infección gonocócica y sífilis corresponden a hombres que tienen sexo con hombres.

Las infecciones por Chlamydia tracomatis han sufrido un fuerte incremento en 2017 hasta alcanzar 249 casos confirmados. Además se confirmaron tres casos de linfogranuloma venéreo.

El pasado año se diagnosticaron 5 casos nuevos de Sida, cifra menor que la de años anteriores. Tres de estos casos no habían sido diagnosticados previamente de infección por el VIH, lo que evidencia el diagnóstico tardío de la infección y demuestra la existencia de una bolsa de personas infectadas que no se están beneficiando de los tratamientos antirretrovirales por no estar diagnosticadas, ha expuesto el Ejecutivo.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

En Navarra se confirmaron 34 casos de sarampión y la mayor parte correspondieron a un brote que se inició a partir de un caso importado. No se había observado transmisión local de sarampión en Navarra desde el año 2012.

En 2017 se ha continuado con el brote de parotiditis que se inició en octubre de 2016 y se notificaron 481 casos de esta enfermedad. La incidencia continúa aumentada en las primeras semanas de 2018.

Se registraron 58 casos de tos ferina y se ha reducido considerablemente la proporción de casos que aparecen en menores de 6 meses de edad en los que la gravedad es mayor. Con la vacunación de embarazadas la proporción de casos menores de 6 meses ha pasado del 24% en el periodo 2011-2014 (antes de la vacunación en embarazadas) al 8% en el periodo 2015-2017. El resto de enfermedades prevenibles por inmunización presentan una tendencia estable o decreciente o no hay casos.

OTROS PROCESOS INFECCIOSOS

Además, se declararon 66 casos de hepatitis vírica, el 73% en hombres. Una elevada proporción de estos casos forman parte de un brote extenso por transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres que ha afectado a España y otros países de Europa, ha añadido el Gobierno.

Solamente se ha diagnosticado un caso de hepatitis B y no se han detectado nuevos caso de Hepatitis C. Se han notificado 2 casos de hepatitis E que presenta una transmisión similar a la de hepatitis A.

Entre las zoonosis solamente la Fiebre Q, con 10 casos ha tenido una incidencia superior a la esperada. Sin embargo todos los casos han sido esporádicos sin relación epidemiológica entre ellos. Se notificó un caso aislado de Leptospirosis tras años en ausencia de casos Se han notificado 4 casos de hidatidosis y ninguno de brucelosis ni leishmaniasis.

Finalmente, entre las enfermedades importadas, se han notificados 14 casos de paludismo, 2 de dengue y 1 de enfermedad por virus Zika.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN NAVARRA

La vigilancia epidemiológica de las enfermedades de declaración obligatoria (EDO) en Navarra cubre a toda la población e incluye todos los casos notificados por médicos de atención primaria y de hospitales, tanto de la red asistencial pública como de centros privados. La notificación de sospecha de los médicos es completada mediante la información más específica que proporcionan los laboratorios de microbiología. La red pública de atención primaria supone una proporción muy importante de las notificaciones, que se realizan de forma automática desde su sistema informático, "con la consiguiente mejora de cobertura y reducción de los tiempos de notificación".

La normativa vigente establece la vigilancia de 65 enfermedades, brotes epidémicos de cualquier etiología e infecciones por microorganismos multirresistentes con implicaciones en la Salud Pública, siguiendo la normativa de la Unión Europea. Los brotes epidémicos y veintidós de estas enfermedades son de declaración urgente para actuar precozmente controlando la transmisión y/o protegiendo a los expuestos.