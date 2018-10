El Gaztetxe Maravillas dice que el Gobierno no les llama para "negociar" y que están dialogando con EH Bildu

Miembros del Gaztetxe Maravillas, ubicado en el edificio ocupado del Palacio Marqués de Rozalejo en Pamplona, han criticado que no han recibido ningún contacto por el Gobierno de Navarra para "negociar" y por ello están dialogando con EH Bildu "en busca de nuevas alternativas".

Dos representantes del gaztetxe han ofrecido una rueda de prensa a las puertas del edificio en la que han señalado que previsiblemente este miércoles se conocerá la resolución judicial sobre el recurso del Gobierno de Navarra contra el archivo de la causa por la ocupación del edifico y han considerado que es "bastante claro" que el caso se puede reabrir, lo que podría llevar a un nuevo desalojo que se produciría "en cualquier momento". Ante ello, han afirmado que seguirán "defendiendo el espacio por todos los medios".

Durante la comparecencia, en la que han estado acompañados de decenas de personas, han afirmado que desde el mes de agosto, cuando se desalojó el edificio y se volvió a ocupar, no han recibido "contacto alguno por parte del Gobierno". "El Gobierno de Navarra no tiene intenciones ni de dialogar ni de negociar, todas fuimos testigos de ello en agosto. Prefieren hacer uso de la fuerza para llevar a cabo un desalojo otra vez. La única vía que han utilizado ha sido la represiva. No han planteado ninguna solución a lo que tachan de conflicto, han rechazado la oferta de negociación ofrecida por vecinos y colectivos del barrio, lo cual deja en evidencia su inmovilismo", han asegurado.

En su opinión, "Geroa Bai quiere acabar con todos los espacios autogestionados que se multiplican por Navarra y desarticular la defensa de los mismos, tal y como hicieron UPN y PSN en su momento".

Han señalado que, "ante esta situación, y a causa de la petición de los diferentes colectivos del barrio, recientemente hemos empezado a dialogar con EH Bildu en busca de nuevas alternativas".

Así, respecto a esta "negociación", han explicado que se han propuesto "varios espacios" para la ubicación del gaztetxe pero "no se ha llegado a ninguna concreción". Han asegurado además que no han mantenido contactos con el alcalde de Pamplona y han declinado pronunciarse sobre la posibilidad de trasladarse al edificio de Oscus, propiedad del Ayuntamiento.

Los representantes del gaztetxe han asegurado que quieren "diálogo" y han afirmado que si las fuerzas políticas "realmente están a favor de espacios autogestionados para los jóvenes, que cumplan lo que prometen y que se sienten a dialogar con nosotros, y no se puede dialogar si estamos amenazados por un desalojo".

Según han señalado, "los gaztetxes son imprescindibles para el desarrollo del movimiento popular y la realización de sus luchas". "No vamos a tolerar ningún ataque a nuestros espacios", han indicado, para hacer "un llamamiento urgente a defender Maravillas, Sugarra -gaztetxe de Estella- y el gaztetxe de la Rochapea".