Geroa Bai dice que el Gobierno foral "no ha tomado todavía una decisión firme" sobre las prestaciones por maternidad

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez ha señalado que el Gobierno foral estos días "solo ha dicho que la sentencia del TS no va contra la ley navarra" y ha añadido que "todo lo demás, ha dicho, se estudiará, se verá, se estarán haciendo cálculos económicos...".

Ha afirmado, tras las palabras de la portavoz del Gobierno este miércoles diciendo que lo dictado por el Supremo no afecta a la ley navarra, que "no abro expectativas" sobre este asunto y "seguramente las formas de expresarnos unos y otros son distintas, pero no me atrevo a decir que el Gobierno ha dado un no definitivo".

Martínez ha insistido en que "todo esto hay que analizarlo, analizarlo con prudencia, con tranquilidad y sin ponerse nerviosos porque determinados grupos estén diciendo cosas que el Gobierno no ha dicho".

"Las decisiones se toman cuando se toman y hasta entonces se tiene en cuenta lo que pensamos todos los ciudadanos y ciudadanas; el Gobierno tiene que hacer eso y se dedica a hacer eso", ha continuado.

Martínez ha indicado que la sentencia del TS hace referencia a un artículo de la ley estatal que "tiene una redacción confusa" y "la nuestra no tiene esa redacción confusa" y ha aseverado que "es verdad que la sentencia del TS no afecta jurídicamente a Navarra".

Ha añadido que "si el Gobierno de España pone en marcha la exención que ellos mismos retiraron hace unos años, la situación en ese aspecto concreto será distinta entre Navarra y el resto del Estado, de la misma manera que es distinta la calidad de la asistencia sanitaria en Navarra y en muchas CCAA, como es distinto el nivel de la calidad educativa en Navarra y en el resto de Estado".

Martínez ha manifestado que Geroa Bai "va a defender siempre el mejor interés de la ciudadanía navarra, en cualquier momento, en cualquier situación". A su juicio, "hay grupos muy interesados en hacer ruido con esta cuestión".

APLICAR LA SENTENCIA EN NAVARRA

Por su parte, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha considerado que "hay una afinidad de la sentencia" del Supremo "con la situación de Navarra" y ha afirmado que "es una cuestión de voluntad política". En su opinión, el Ejecutivo foral debe "poner en la misma situación a las familias navarras con el conjunto de España y, por lo tanto, debe arbitrar los mecanismos a través del sistema que sea para hacer las devoluciones correspondientes como hacen en el conjunto de España".

Adanero ha recordado que la ley foral que eliminaba en la Comunidad foral esta exención fiscal, que se aprobó con el Gobierno de UPN, "era una proposición de ley foral, no fue un proyecto de ley del Gobierno". Ha reconocido que los regionalistas apoyaron esta iniciativa "porque era la situación económica que estábamos, en el conjunto de España se hizo así". "Pero, si ahora se dice que aquella situación no se debería haber producido" hay "medios suficientes para llevar a cabo esas devoluciones", ha asegurado.

"En un proyecto de ley en trámite parlamentario plantearemos la enmienda correspondiente para que, a partir de ahora, esto siga existiendo", ha dicho, para destacar que corresponde al Gobierno "arbitrar la fórmula para hacer la devolución como el conjunto de España".

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha censurado que "lo que parece reflejar el Gobierno de Navarra es que no va a hacer ningún tipo de devolución, ni directa ni indirecta" y ha lamentado que "va a obligar a las mujeres navarras a un peregrinaje jurídico hasta ganar una sentencia". En su opinión, el Ejecutivo está haciendo "una interpretación cicatera de la ley porque no quiere pagar hasta que no haya una sentencia".

Para Chivite, "la legislación navarra es una copia de la estatal en ese sentido" y ha remarcado que "la sentencia del Tribunal Supremo es "clarísima, exención de los permisos por maternidad". "Van a hacer como en el tema de las plusvalías, hasta que no haya una sentencia de una mujer navarra parece ser que no están dispuestos a ejecutar", ha criticado.

Frente a ello, ha afirmado que el PSN "va a seguir haciendo presión" al considerar que "las mujeres navarras no podemos estar discriminadas negativamente con el resto de mujeres de España" cuando "la legislación navarra de 2012 es una copia de la estatal".

"Hay que intentar convencer al Gobierno de Navarra para ello y lo que tenemos claro es que a partir de ahora ya queden exentas totalmente", ha planteado la líder de los socialistas navarros, quien ha considerado que "hacer una norma con carácter retroactivo es complicado porque jurídicamente no se suelen sostener". En cualquier caso, lo estudiarán y mujeres que están dispuestos a ir hasta el final.