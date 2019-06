Geroa Bai se hace con la presidencia del Parlamento navarro con el voto del PSN y EH Bildu entra en la Mesa

Este acuerdo incluía la vicepresidencia primera del Legislativo, que ha sido para la socialista Inma Jurío; no así la secretaría que ha recaído en Maiorga Ramirez, de EH Bildu, gracias a los votos de Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra. El PSN había presentado para este último cargo su propia candidatura, no teniendo que votar así ni a la candidatura de Navarra Suma ni a la de EH Bildu.

De esta forma la Mesa del Parlamento ha quedado conformada por Unai Hualde (Geroa Bai) como presidente, Inma Jurío (PSN) como vicepresidenta primera, Yolanda Ibáñez (Navarra Suma) como vicepresidenta segunda, Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma) como secretario primero y Maiorga Ramirez (EH Bildu) como secretario segundo.

El acuerdo para conformar la Mesa de la Cámara se ha ultimado en la propia sesión plenaria. Media hora antes de que comenzara se han roto las negociaciones entre PSN y Geroa Bai, de manera que tanto los nacionalistas como los socialistas han anunciado que presentarían sus propios candidatos. Así lo han hecho y PSN ha presentado la candidatura de Inma Jurío y los nacionalistas a Unai Hualde. Además, Navarra Suma también ha registrado la candidatura de Iñaki Iriarte para presidir la Cámara.

En una primera votación, Iriarte ha obtenido los 20 votos de Navarra Suma, Unai Hualde los 16 de Geroa Bai y EH Bildu y Jurío los 11 de su grupo. Tanto Podemos como Izquierda-Ezkerra han votado en blanco. Antes de producirse la segunda votación, en la que los parlamentarios tenía que elegir entre Iñaki Iriarte y Unai Hualde, Geroa Bai y PSN han retomado las negociaciones y se han reunido en una sala en el atrio.

Media hora de receso con salidas y entradas de miembros de ambas formaciones y con enorme incertidumbre entre los numerosos medios de comunicación que han acudido a cubrir la constitución de la Cámara foral.

Finalmente, el acuerdo se ha alcanzado y en la segunda votación para elegir al presidente del Legislativo Hualde ha recibido los apoyos de su grupo, de PSN, de EH Bildu, de Podemos e Izquierda-Ezkerra, en total 30 parlamentarios, frente los 20 que ha recibido Iñaki Iriarte.

Tras ser elegido presidente del Parlamento, Unai Hualde ha sido aplaudido por los parlamentarios, excepto los de Navarra Suma, y ha recibido la enhorabuena de Ramón Alzórriz, secretario de Organización del PSN, que se ha levantado de su escaño para dar un apretón de manos al nuevo dirigente de la Cámara.

Posteriormente, se ha elegido a las dos vicepresidentes, la socialista Inma Jurío ha contado con los votos favorables de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E mientras que EH Bildu ha votado en blanco. Yolanda Ibáñez, de Navarra Suma, ha obtenido los 20 votos de su grupo.

Para concluir, se ha producido la votación de las secretarías, para lo que se han presentado tres candidaturas, la de Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma), solo apoyado por su grupo, la de Maiorga Ramirez (EH Bildu), que ha sido apoyado por su grupo, Geroa Bai e I-E, y la de Ainhoa Unzu (PSN), también apoyada solo por el grupo socialista.

Antes de finalizar el pleno, Unai Hualde ha asumido el cargo señalando que en el ejercicio de su responsabilidad tendrá "como referente defender el progreso y avance de Navarra y defender su pluralidad, en la que siempre he creído".

"Vamos a hablar mucho, a parlamentar entre todas y todos para que así sea, espero no defraudar su confianza. Quiero ser presidente de los que me han dado la confianza y de los que no", ha señalado Hualde quien, en sus primeras palabras al frente de la Mesa del Parlamento, ha realizado "un reconocimiento sincero y profundo a todos los componentes de esta Cámara que han depositado en mi su confianza".