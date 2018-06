El Gobierno de Navarra acompaña a 11 empresas del sector eólico en el II Wind Supply Meeting, en India

Este evento, que se organiza por segunda vez en la capital india de la energía eólica, tiene como objetivo propiciar encuentros comerciales entre empresas navarras e indias del sector eólico.

Por parte de Gobierno han asistido, además de la directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi, la directora del Servicio de Proyección Internacional, Miren Ausín, y el representante comercial del Plan Internacional de Navarra, Miguel Ángel Adán. La delegación navarra también estaba formada por la empresa pública SODENA, CENER, el clúster eólico de Navarra y las empresas Fluitecnik, Elektra, IED Greenpower, Ingeteam, Merkatar Group, Nabrawind, Sumelec, Windcom, Tetrace, Frenos Iruña e Indversis.

Según ha destacado Izaskun Goñi, las empresas han realizado una valoración "muy positiva" del evento porque en Chennai "están cerca de los grandes tractores de la economía renovable en India y eso les permite crecer también en sus organizaciones en Navarra". "Es muy estimulante ver el potencial del sector eólico en el mercado indio; creemos que es una gran oportunidad para el desarrollo tanto tecnológico como de cifra de negocio del sector en Navarra", ha resaltado a través de un comunicado.

Las empresas e instituciones navarras han tenido ocasión de reunirse con 16 empresas del sector y con instituciones como el National Institute of Wind Energy, Indian Wind Turbine Manufacturers Association, India Wind Power Association o Invest India.

En la feria también han estado presentes el consejero económico y comercial de la Embajada de España en India, José Pérez; el cónsul de España en Chennai, Antony Lobo, o la representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) en India, Laura Márquez López.

Tras la inauguración institucional del evento, la directora general, Izaskun Goñi, ha presentado Navarra incidiendo especialmente en el sector eólico. Ha recordado que la Comunidad foral "fue pionera en el impulso a las renovables y el germen de compañías hoy líderes internacionales como Siemens Gamesa o Acciona", asistentes al acto. "Esta presencia de empresas líderes contribuyó a la creación de pymes de componentes que ahora comienzan a suministrar también a empresas indias", ha destacado el Ejecutivo foral.

A continuación han tenido lugar tres mesas redondas con participación de agentes de Navarra e India: 'Indian Wind Sector, where do we stand? Lights and shadows'; 'Unveiling real potencial and feasabillity of Indian offshore market' y 'Export potencial: can India become a manufacturing hub to the world?'. Tras la comida, la tarde se ha reservado para encuentros B2B (Business to Business) entre empresas navarras y empresas e instituciones indias.

La misión eólica a Chennai se ha cerrado con la visita a varias empresas navarras instaladas en la zona entre ellas Siemens Gamesa, Ingeteam y Frenos Iruña .

INDIA, UN MERCADO "PRIORITARIO" PARA NAVARRA

En último Plan Internacional de Navarra 2017-2020, PIN3, India ha sido identificada como "uno de los países prioritarios en los que focalizar el esfuerzo del sector de las energías renovables".

"La India se encuentra en medio de un ambicioso proyecto de transformación energética, con el reto de que para el año 2030, el 40% de la producción energética del país provenga de energías verdes", ha señalado el Gobierno de Navarra.

Así, para 2018 y 2019, el Gobierno indio planea subastar 10 gigawatios de capacidad de energía eólica cada año para alcanzar una capacidad total instalada de 60 gigawatios en marzo de 2022. En abril de 2018 han sido ya adjudicados 2 gigawatios de potencia.

Estas previsiones hacen que el mercado eólico en la India se configure como "una oportunidad para las empresas navarras del sector, como potenciales suministradoras de los fabricantes de aerogeneradores". De ahí la importancia de este acto, organizado en colaboración con la IWTMA (Indian Wind Turbine Manufacturers Association). IWTMA es una de las dos agrupaciones sectoriales eólicas en India, constituida para promover y potenciar el crecimiento sostenido de la energía eólica, cuenta con 18 miembros, con perfiles de fabricantes de equipos originales y fabricantes de componentes y representa a más del 90% del sector.

La misión comercial continúa con la visita en Nueva Delhi a diferentes organizaciones e instituciones ante las que se buscarán oportunidades de negocio para Navarra en los sectores de agroalimentación, renovables y automoción.