El Gobierno de Navarra contempla aprobar una ley de cambio climático y transición energética

Itziar Gómez, que ha respondido a una interpelación de Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, ha explicado que el acuerdo programático del Gobierno recoge también medidas como "incluir progresivamente la obligatoriedad de medición de la huella de carbono en los productos, bienes y servicios que contrata la Administración; fomentar las energías renovables; el autoconsumo energético o la creación de empleo en este sector". Además, ha comentado su intención de aprobar un plan director de movilidad sostenible de Navarra y una ley reguladora de actividades de incidencia ambiental

La consejera ha asegurado que "el cambio climático es uno de los grandes retos ambientales a los que se enfrenta la humanidad y combatirlo es una tarea urgente de todos, por supuesto de las instituciones y del Gobierno de Navarra".

Itziar Gómez ha afirmado que "asumimos la gravedad de la situación y debemos impulsar los marcos normativos necesarios". "Afortunadamente, no partimos de cero, Navarra ha sido pionera en Europa iniciando su adaptación al cambio climático. En 2017 se convirtió en la primera región europea en poner en marcha un proyecto integrado de adaptación a través del proyecto Life Nadapta con una inversión de 15,6 millones hasta 2025. También se elaboró la Hoja de Ruta de Cambio Climático 2017-2030-2050, aprobada en 2018", ha explicado.

Además, ha destacado que "las instituciones locales también representan importantes motores en la lucha contra el cambio climático" y ha explicado que el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía de Navarra suma ya 73 ayuntamientos que representan más del 63 por ciento de la población navarra. Este pacto tiene entre otros objetivos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha afirmado que "el actual sistema económica de explotación intensiva de la naturaleza, el comercio internacional extensivo y la brecha cada vez mayor entre países y de la ciudadanía dentro de los países no es un sistema natural o para el que no haya alternativa". "Puede ser transformado y ese necesario cambio no se va dar ni fácil ni espontáneamente, requiere un esfuerzo amplio, estructural, consensuado e informado, por el mejor conocimiento de las dinámicas de los sistemas naturales y humanos, desde lo local a lo global. Debemos actuar ya", ha destacado.