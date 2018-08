El Gobierno de Navarra recurre la decisión del juez de archivar la causa abierta por la ocupación de Rozalejo

Así lo han anunciado en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno la portavoz del Ejecutivo, María Solana, y la consejera de Interior, María José Beaumont, quien ha indicado que en el escrito que presentó al juzgado el sábado el Gobierno se solicitada la suspensión de la ejecución del auto de desalojo del día 16 de agosto.

En este sentido, Beaumont ha manifestado que "siendo este el tenor literal de la solicitud al juzgado no podemos admitir, bajo ningún concepto, que el juez pueda interpretar de eso que se archiva la causa". "No es lo que se le solicitó", ha afirmado, para señalar que "los tribunales tienen que resolver conforme se le solicita".

Según ha incidido, "lo que nunca podía ni debía haber dicho el juez, y por eso lo consideramos ilegal, es el archivo de la causa". El recurso, que se presenta esta mañana, lo resolverá la Audiencia Provincial de Navarra.

Beaumont ha considerado "inadmisible" una expresión del juez cuando dice "que como no se ha cumplido con lo que ordenó el 16 de agosto ahora no puede admitir que se le pida la suspensión" y ha afirmado que "era público y notorio y al juzgado le constaba que se había producido el desalojo la madrugada del día 17".

Asimismo, el Gobierno foral ha decidido recurrir la providencia del juez dictada este martes que decía que "no hay lugar" a un "escrito que se le presentó al juzgado una vez que el Gobierno tuvo conocimiento de un informe que los técnicos del Servicio de Patrimonio que pudieron hacer tras el desalojo" y en el que "advertían de los riesgos" del inmueble.

La consejera ha recordado que "el auto del sábado del juez no es firme porque no ha transcurrido el plazo de recurso". Además, ha señalado que "le decimos que no puede ser ajeno el juzgado al conocimiento de las circunstancias técnicos del inmueble". "La acusamos de infracción de varios preceptos de la ley de Enjuiciamiento Criminal", ha comentado.

