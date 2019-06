El Gobierno de Navarra informa por carta del programa de ayuda al alquiler joven EmanZipa a posibles beneficiarios

En total, se han recibido hasta la fecha desde el 1 de enero de este año, un total de 1.302 solicitudes de EmanZipa y se han aprobado 1.002, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

Según ha indicado, más del 60% de las personas solicitantes son mujeres, "confirmando el hecho que estas se emancipan más, pese a tener ingresos algo inferiores, unos 11.300 euros anuales frente a los 12.600 euros de los varones". La renta mensual promedio de los contratos presentados ronda los 500 euros y aproximadamente la mitad se corresponden con viviendas de Pamplona.

Las prestaciones aprobadas hasta la fecha suponen más de 170.000 euros mensuales en forma de ayudas directas al alquiler.

EmanZipa es la propuesta de derecho subjetivo de acceso a la vivienda en régimen de alquiler que tiene como destinatarias a personas jóvenes emancipadas o que desean hacerlo, con edades comprendidas entre los 23 y 30 años, a 31 de diciembre de cada año. Permite percibir una cantidad económica equivalente al 50% de la renta, con 250 euros como tope mensual máximo.

La solicitud no requiere la presentación de ningún tipo de documentación, y se realiza de modo telemático. Y no exige inscripción previa en el censo de solicitantes de vivienda protegida gestionado por la sociedad pública Nasuvinsa. La duración máxima de la ayuda es de tres años, que pueden ser no consecutivos.

Los ingresos máximos a cumplir por parte de la persona inquilina son 20.000 euros (parte general de la base imponible más rentas exentas) o 30.000 euros en el caso de unidades familiares de dos o más miembros.

Se permite compartir vivienda, en cuyo caso correspondería la parte proporcional de la ayuda con relación al número de titulares del contrato de arrendamiento.

Otros requisitos que se tendrán en cuenta son los siguientes: disponer de ingresos mínimos de 3.000 euros, estar empadronado o empadronada en Navarra, no ser titular de vivienda (salvo excepciones contempladas; caso de las viviendas inadecuadas, ni haber transmitido alguna vivienda en los últimos cinco años, excepto aquellas que hubieran generado ingresos inferiores a 90.000 euros).

Asimismo, deben tener bienes y derechos por importe inferior a 90.000 euros, no tener parentesco con la parte arrendadora (hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad), disponer de una renta máxima de 650 euros mensuales, y renovar cada año la deducción, a conceder en función de seguir cumpliendo o no los requisitos.

CÓMO SOLICITAR LA AYUDA

Para recibir las ayudas del programa EmanZipa, la solicitud debe hacerse de manera telemática, para lo cual es necesario un certificado digital o usar el sistema de identificación NIF+PIN. Esta gestión deberá realizarse en www.vivienda.navarra.es.

Por otra parte, no se necesita aportar ninguna documentación. No obstante, es conveniente tener a mano el contrato de arrendamiento, dado que se deberán conocer e indicar algunos datos, principalmente los siguientes (además de los datos personales, económicos y familiares en su caso).

Cuando la solicitud sea tramitada y aprobada, se notificará vía correo electrónico. Las personas interesadas deberán presentar los justificantes bancarios de pago, adjuntándolos de forma telemática. Es un requisito que el justificante bancario refleje el pago de la renta que corresponde al titular de la solicitud.