El Gobierno de Navarra dice que con la suspensión del desalojo buscaba "tiempo para preservar la seguridad ciudadana"

María Solana ha señalado que el Gobierno tenía "preocupación por la cuestión de la seguridad ciudadana, dado que hay muchísimos menores, no solo dentro sino en el entorno". Por ello, ha justificado la decisión del Gobierno de pedir la suspensión de la orden del desalojo que, según ha matizado, "no era una retirada de la denuncia". Ha afirmado, no obstante, que "el juez entiende otra cosa y decide archivar la causa".

La portavoz del Ejecutivo ha señalado además que el Gobierno quería tener "un periodo de tiempo" para poder definir más concretamente un proyecto para este inmueble y "parecía que la suspensión del desalojo nos brindaba una formula mejor para darnos tiempo".

Asimismo, ha apuntado que "ante la dificultad de mantener los efectos del desalojo, hemos decidido optar por reconducir la tarea hasta que el destino del palacio tenga definición suficiente".

También ha defendido el proceder de la Policía Foral durante el desalojo, señalando que fue "impecable, sin heridos ni detenidos". Solana ha explicado que "la Policía Foral nos ha trasladado que se hizo todo lo que se podía hacer para el cierre de un edificio de esa magnitud y complejidad, con muchísimos accesos".

Solana ha afirmado también que "hemos adoptado esta decisión porque en la defensa de los intereses generales, que rige todo lo que hacemos, hemos estimado que prevalece el interés de defender la seguridad ciudadana sobre la defensa de un bien de titularidad pública". No obstante, ha precisado que "eso no quiere decir que el Gobierno renuncia a la defensa de un bien de titularidad pública" y "no renuncia a que el palacio albergue la sede del Instituto de la Memoria".

"NO HA HABIDO LA SINTONÍA QUE QUISIÉRAMOS" CON EL CUATRIPARTITO

Por otro lado, María Solana ha explicado que esta mañana ha habido una reunión del Gobierno y otra del cuatripartito y ha reconocido que en este tema "lamentablemente no ha habido la sintonía que hubiéramos deseado". "Cada uno ha venido con una posición marcada de antemano, se les ha trasladado la propuesta del Instituto de la Memoria y no hemos tenido una respuesta ni satisfactoria ni no, ni en el sentido de sintonía ni de querer acompañar al Gobierno", ha apuntado.

María Solana ha afirmado además que el Gobierno no va a asumir competencias que no son suyas, en alusión al Ayuntamiento de Pamplona, y ha asegurado que "todos tienen responsabilidad, las fuerzas del cuatripartito, las personas que han decidido entrar a ocupar un edificio público, y no se puede pretender hacer ver que la responsabilidad es solo de una parte". "¿Qué ha hecho el cuatripartito por resolver esta situación?", ha planteado.