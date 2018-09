El Gobierno municipal saca adelante las inversiones sostenibles de Pamplona con el apoyo de PSN, Aranzadi e I-E

Entre esas enmiendas, destacan tres que dotan de más presupuesto a la Casa de las Mujeres, que contará con 150.000 euros, la unidad de barrio de La Milagrosa, que dispondrá de 250.000 euros, y el carril bici entre Labrit y la Txantrea, que se ha consignado con 300.000 euros.

De esta forma, el Gobierno municipal ha sacado adelante el expediente de las inversiones financieramente sostenibles, tras el rechazo que sufrió su proyecto el pasado mes de julio y que provocó el cese de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra de sus responsabilidades en las concejalías delegadas.

Además de las enmiendas citadas, el expediente incluye otras inversiones como la rehabilitación de viviendas, Plan de Barrios y obras en colegios públicos.

La edil de Economía Local Sostenible, Patricia Perales (EH Bildu), ha afirmado durante el pleno municipal que las enmiendas pactadas reflejan "el esfuerzo de este equipo de Gobierno por llegar a acuerdos con el resto de partidos". "Hemos hecho una propuesta distinta a la de julio que busca el consenso y que demuestra que queremos llegar a acuerdos", ha subrayado.

UPN: "SE HA EXCLUIDO A LA FUERZA MAYORITARIA"

El portavoz de UPN, Enrique Maya, ha considerado "una vergüenza" la gestión de este proyecto y ha afirmado que "se ha excluido a la fuerza mayoritaria". "En el PSN me deben, como poco, una explicación. Se han comportado fatal con UPN, porque yo he estado negociando en su despacho, llegamos a acuerdos y luego se han ido a negociar acuerdos con los demás. En el PSN han sido unos desleales absolutos. Ha sido una traición absoluta", ha afirmado, para señalar que, con la posición del PSN, el cuatripartito pasa a ser un "pentapartito".

Por ello, UPN ha defendido su propio proyecto, por valor de 1.200.000 euros. Entre las inversiones que proponían los regionalistas estaban el derribo de las naves de Aceros Sadar, actuaciones en el río Arga, el estudio de un carril bici que conecte el barrio de la Txantrea con el Casco Antiguo o la reapertura de la pasarela de Labrit. No ha prosperado ninguna.

El concejal de Geroa Bai Javier Leoz ha señalado que "se han intentado priorizar los temas de ciudad y no existe ningún proyecto que pudiera tener ningún sesgo partidista". "El proyecto mejor fue el que presentamos en julio, que no llegó a buen puerto, y dadas las circunstancias políticas hemos tenido que presentar enmiendas. Hemos tenido flexibilidad y hemos negociado", ha asegurado.

ARANZADI: EH BILDU Y GEROA BAI "HAN RECTIFICADO"

El concejal de Aranzadi Armando Cuenca ha señalado que EH Bildu y Geroa Bai "han rectificado parcialmente la falta de diálogo que vimos en julio, como demuestra que ahora se ha podido llegar a un acuerdo". "Se introducen mejoras en movilidad sostenible y en políticas de igualdad. Se complementa bien el proyecto de inversiones financieramente sostenibles. Pero esto tiene un punto triste, porque, si era posible este acuerdo, ¿por qué se nos expulsó del equipo de Gobierno en julio?", ha planteado.

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha afirmado que "lo idóneo hubiera sido que antes de presentar el expediente se hubiera acordado entre todos" pero ha afirmado en todo caso que no se trata de un proyecto "político" y ha pedido a UPN que "no se escude en el acuerdo de última hora, porque no ha entrado en él porque no ha querido".

Por último, la concejala de Izquierda-Ezkerra, Edurne Eguino, ha lamentado "los dos meses que hemos perdido en este expediente que es fundamental para mejorar la ciudad" y ha achacado este retraso a "la incapacidad que tuvieron especialmente EH Bildu y Geroa Bai". "Ha pasado todo el verano sin negociación ninguna. Yo me he sentido ninguneada y discriminada", ha afirmado.