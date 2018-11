El Gobierno llama a la ciudadanía a participar en la concentración de este viernes contra la violencia de género

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, y ha llamado a la ciudadanía a participar en la concentración que ha convocado este viernes, a las 12 horas, frente al Palacio de Navarra.

A través de la declaración, el Ejecutivo foral "quiere reconocer la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo como la vulneración de Derechos Humanos más frecuente en todas las sociedades del mundo, también en la nuestra".

Según añade, "la Ley Foral 14/2015 de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, reconoce el derecho a la reparación del daño causado por la violencia hacia las mujeres tanto en su dimensión individual como colectiva". "La reparación del daño para las víctimas de violencia de género es una obligación de las administraciones, que va más allá de una compensación económica, el encarcelamiento del agresor o cualquier medida tanto penal como cualquier otra que pudiera acordarse", expone, para añadir que "la reparación debe de reconocer que estas mujeres han vivido una situación que no debieran haber vivido, una situación injusta e intolerable fruto de un problema social que nos atañe a todas y a todos, debiendo transformarse los contextos discriminatorios y misóginos que permitieron que fueran violentadas".

"En un día como el de hoy, y desde nuestra responsabilidad como institución pública, queremos rendir homenaje y reconocimiento público, a todas las víctimas y supervivientes de la violencia contra las mujeres. Víctimas que lo son por rebelarse contra la desigualdad entre mujeres y hombres y por no aceptar la injusticia de ocupar una posición de inferioridad y sumisión ante el poder social históricamente ocupado por los hombres. Supervivientes por haber emprendido un proceso de recuperación a fin de superar el proceso de violencia sufrida", indicado el texto aprobado por el Ejecutivo.

Se insta así a la sociedad navarra a "reconocerlas", ya que "socialmente tenemos una deuda con ellas". "Queremos empezar por recordar y reconocer a las 18 mujeres asesinadas en los últimos 20 años en Navarra, mujeres a las que se les arrebató su derecho a vivir, a sus hijas e hijos a quienes se dejó huérfanas y huérfanos, a sus familias y entornos más cercano, y al daño causado", comenta.

Además, el Gobierno de Navarra muestra su "compromiso" para continuar trabajando en el marco del III Acuerdo Interinstitucional de coordinación y a través del Plan de acción y Planes Sectoriales de desarrollo de la Ley Foral 14/2015, en la prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres como "garantía para la no repetición, así como para seguir ofreciendo y mejorando recursos y servicios que restituyan el daño causado a través de la completa recuperación de las supervivientes y su hijas e hijos, que visibilicen y nombren la verdad de las experiencias de violencia, que faciliten la dimensión individual del derecho a la reparación y el acceso a la justicia y, finalmente, que les acompañen en sus procesos de empoderamiento y no revictimización, buscando la no impunidad de los hombres que la ejercen".

Según continúa, "el compromiso institucional ha de ir de la mano del compromiso social". "Por ello, desde el Gobierno de Navarra animamos a participar en los actos de rechazo de la violencia en torno a este día y a reconocer y apoyar a todas las mujeres que se encuentran en esta situación, trabajando para alcanzar una sociedad igualitaria, justa y libre de violencias para las mujeres", concluye.