El Gobierno foral busca familias de acogida para menores y lanza la campaña 'Con los brazos abiertos'

La campaña pretende cubrir especialmente la necesidad de niños menores de 6 años, a quienes la legislación califica de "muy prioritario" para su desarrollo el acogimiento familiar por encima del residencial.

En la campaña se presenta a tres familias navarras que han abierto sus brazos a niños que necesitaban, si quiera temporalmente, una familia de acogida. Se difundirá en televisión, prensa, radios locales y redes sociales para incrementar el número de núcleos familiares dispuestos a recibir a un menor al que su familia biológica no puede atender.

Las tres familias navarras constituyen el eje de la campaña cuyos protagonistas son los tudelanos Josema y Susana, que acogieron a un niño de 12 años; Elena y Marta, de Pamplona, quienes abrieron sus brazos y su hogar a tres hermanos de 14, 11 y 10 años; y Gerardo y Eguzki, de Etxarri Aranatz, que comparten su vida y la de sus dos hijos biológicos con una niña de acogida de 4 años.

Los adultos explican en una frase su experiencia. "Me metí en su habitación y pensé cómo sería su rostro", dicen Josema y Susana. Gerardo y Eguzki explican que "tenemos dos hijos biológicos y los valores que están aprendiendo son muy importantes". Como cuentan Elena y Marta, "tenemos más amor que dar, más que dar, no nos lo vamos a quedar todo nosotros".

La campaña se refuerza ofreciendo información más específica en una página web que recoge desde la información básica de los procedimientos de acogida hasta testimonios de parejas que acogen o han acogido menores.

Laparra ha señalado en rueda de prensa que el objetivo de la campaña es "promover el acogimiento familiar como fórmula de atención a los menores" y ha añadido que se trata de captar a 50 familias de acogida más de las que ya existen y "conseguir que 20 menores que están ahora en centros residenciales, que se considera que podrían estar mucho mejor en familias de acogida, puedan hacer el cambio".

El consejero ha indicado que el acogimiento familiar de un menor se plantea cuando "hay una situación de desprotección" que "puede deberse a situaciones de neglicencia severa, maltratos físicos, abandono claro, situaciones de inducción a la mendicidad, abuso sexual intrafamiliar...".

Miguel Laparra ha señalado que "en atención al menor no hay mucha información comparativa entre CCAA, pero con carácter general no hay una conflictividad especial en Navarra, ni más ni menos demanda". "En general suele haber una asociación muy fuerte entre la afloración de problemas de menores con el nivel de integración de una sociedad, así cuanta más exclusión social hay también aparecen más casos de menores", ha dicho, para comentar que "las situaciones de menores en Navarra quizás sean inferiores, pero no hay datos".

BALANCE 2017

El vicepresidente también ha presentado el balance del acogimiento familiar el pasado año. El año 2017 finalizó con 223 menores acogidos, de los cuales 149 se encontraban en régimen de acogimiento con familia extensa (familiares de los niños como abuelos o tíos, principalmente) y 74 niños con familias ajenas.

Un total de 38 menores iniciaron la búsqueda de una nueva familia de acogida, 14 de ellos no tenían familiares próximos que pudieran darles apoyo y necesitaron una familia ajena. El resto (24) pudieron recibir la acogida de otros familiares.

En ese mismo año, 98 niños se incorporaron a un acogimiento residencial. En unos casos, los equipos multidisciplinares recomendaban esta modalidad como la más aconsejable, en otros se hubiera decidido su acogimiento familiar de haber habido familias disponibles.

Desde la Subdirección de Familia y Menores, de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, han resaltado que la mayor dificultad para encontrar familias acogedoras se sitúa en menores con más de 7 años y en grupos de hermanos o menores con necesidades específicas.

La evolución del acogimiento en Navarra desde 1999 presenta una evolución estable, aunque con dos puntos de inflexión al alza producidos en 2004 y en 2010 y un ligero descenso en los dos últimos ejercicios, ha informado el Gobierno foral.

EL ACOGIMIENTO

El acogimiento familiar es una medida de proyección para niños y adolescentes cuando su familia no puede atender sus necesidades, cualquiera que sea la causa. Es el menor quien tiene un derecho a criarse y educarse en una familia, un derecho derivado de su necesidad, ha indicado el consejero, quien ha precisado que en la cobertura de ese derecho interviene el Gobierno de Navarra, que es quien busca a la nueva familia, ofrece apoyo a esta y al menor durante el acogimiento y organiza las visitas con la familia biológica, un eslabón que se mantiene unido siempre que sea posible, por interés del menor.

La duración del acogimiento depende del tiempo que la familia de origen necesite para solucionar los problemas que han ocasionado la separación de su hijo. Además de los acogimientos ordinarios, es decir temporal (duración máxima de dos años) y permanente (no hay una previsión de retorno a la familia de origen), existen los acogimientos de urgencia (unos tres meses, mientras se realiza la valoración y se decide la medida más adecuada) y especializado (con menores que requieren alguna atención psicoeducativa más especializada y requiere una formación y preparación específica).

¿CUALQUIER FAMILIA ES ADECUADA?

Los núcleos de acogida tienen que reunir unas condiciones básicas, ha dicho Laparra, como son la capacidad de dar afecto y apoyo a sus miembros, tener una estructura socialmente integrada y tener la madurez personal como para ayudar al menor a soportar la carga de unas experiencias anteriores duras. Además, deberán colaborar con los y las profesionales del sistema de protección y estar dispuestas a que el menor mantenga el contacto con su familia de origen.

El vicepresidente ha detallado que existen ayudas económicas para financiar el mantenimiento del menor. Así, ha precisado que hay ayudas de 414 euros al mes por menor cuando se trata de familia ajena o en caso de familia extensa con un determinado límite de ingresos; en los casos de acogimiento de urgencia la ayuda es de hasta 20 euros al día y hasta un total de 600 euros al mes; y en los casos de acogimiento especializado, se trata de un bonus de 1.500 euros al mes por familia de acogida y "se unen las cantidades por menor de 414 euros al mes".