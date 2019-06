Gómez dice que el Ayuntamiento quiere cerrar el bloque ocupado en Jarauta, pero "no puede hacer nada sin orden judicial"

En declaraciones a los periodistas antes de iniciarse un pleno extraordinario en el Consistorio, Gómez ha explicado que si bien las últimas informaciones recibidas en Policía Municipal apuntaban que el piso de Jarauta estaba vacío, cuando el cuerpo policial ha acudido este miércoles con la intención de cerrarlo "definitivamente" todavía "quedaban algunas personas".

Ha recordado Gómez que el Ayuntamiento tiene interpuesta la denuncia en los juzgados por la ocupación desde el mes de enero y que se ha enviado también los atestados por la agresión a un hostelero para "agilizar de alguna manera los trámites". Y ha asegurado que "el interés que tenemos es cerrar definitivamente ese bloque de viviendas.

No obstante, ha precisado que "hasta que tengamos una orden judicial que permita que la policía municipal entre y desaloje no podemos hacer nada". "Hoy hemos acudido pensando que no quedaba nadie precisamente para clausurar y al encontrarnos que todavía quedaba algún ocupante dentro, nos hemos tenido que ir", ha comentado.

Según ha señalado la edil, una situación diferente es la que se vivió este martes en una vivienda de Zapatería, también de propiedad municipal en la que ha habido "una intervención rapidísima".

"Al enterarnos de que acababa de ser ocupada el día anterior, lo que hicimos fue poner la denuncia del Ayuntamiento con el testigo que podía asegurar que no habían pasado las 48 horas que de alguna manera dan derecho al ocupante", ha relatado, para agregar que "lo que hicimos ayer mismo a la tarde es sacarlos y volver a cerrar todas las viviendas".

En su opinión, esta actuación muestra que "el Ayuntamiento trabaja" y ha incidido en la idea de que "pretendemos dejar todas las viviendas vacías". "Pero desde Policía Municipal tenemos que ser absolutamente garantes con lo que dice la ley y, aunque muchas veces no se entienda, sin una orden judicial que nos permita entrar no podemos hace nada", ha concluido.