González Molina, sobre 'La Trilogía del Baztán': "Estamos disfrutando de inventarnos la primera saga española"

"Estas dos películas son más grandes y ambiciosas. Son 90 actores en más de 95 localizaciones. Es un proyecto complejo que requiere de un equipo técnico que está rodando desde agosto hasta febrero, con gente fuera de sus casas, pero estamos disfrutando de inventarnos una gran saga española", ha admitido el director.

Según explica Molina, ha sido un "viaje" de cinco años y un "experimento" ya que es la primera vez que se ruedan dos películas de forma simultánea en España y que, además, conforman una trilogía. "Es un viaje largo y profundo y eso hace que te sumerjas en él", ha añadido.

Así, la continuación de 'El guardián invisible', que fue vista en cines españoles por 600.000 espectadores, se está llevando a cabo bajo un modelo de producción "similar al de las grandes producciones internacionales actuales e inédito en España", según su director. "Las dos películas se están rodando a la vez en una producción que se prolongará durante 18 semanas entre Barcelona y el misterioso Valle de Baztán", ha dicho.

La historia transcurre en el lugar de origen de la protagonista, Amaia Salazar, el pueblo navarro de Elizondo, al igual que la primera parte. "Estas dos películas retratan el valle de otra manera. Mientras en la primera era un elemento opresivo y oscuro, ahora el personaje camina hacia la luz, ha sido madre y el valle también está retratado de esta manera.", ha matizado Molina.

El pueblo de Elizondo ha recordado la gran inundación que sufrió en el año 2014 al llegar el rodaje al valle. Para las escenas rodadas este jueves 29 de noviembre, casas y calles han sido cubiertas de barro como entonces. Además, la propia escritora, Dolores Redondo, se ha acercado al set para formar parte del reparto de la película.

Entre los nuevos actores que se han sumado a la segunda y tercera película de la trilogía se encuentran Imanol Arias ('Cuéntame cómo pasó, Anacleto: Agente secreto), que se pondrá en la piel del Padre Sarasola, Ana Wagener (Contratiempo, El reino) como Fina Hidalgo, Eduardo Rosa ('Presunto Culpable') como el subinspector Goñi y Marta Larralde ('Fariña', 'Gran Hotel') en el papel de Yolanda Berrueta, así como Leonardo Sboraglia ('Relatos Salvajes') que será el juez Markina.

Director y escritora han coincidido en la "química" que existe entre Sboraglia y Etura, algo que fue clave a la hora de seleccionar al actor argentino tras casi un año de casting. Redondo ha indicado que el acento del actor argentino no le importó tras ver a ambos actores en escena.

Además, Sboraglia ha adelantado que su personaje "se apasiona por Amaia" y "quiere llevarla a su vida y que forme parte de sus planes", lo que despertará los sentimientos de la protagonista.

Estos actores se suman al reparto original de la trilogía encabezado por Marta Etura (Celda 211, El hombre de las mil caras), Elvira Mínguez (El desconocido, Truman), Carlos Librado "Nene"('Gigantes'), Francesc Orella ('Merlí', Lasa y Zabala,), Itziar Aizpuru (Loreak), Benn Northover (Harry Potter y las reliquias de la muerte) o Patricia López ('La peste', 'La otra mirada').

También Miquel Fernández (Cien años de perdón, Vulcania), Pedro Casablanc (B, Truman), Paco Tous ('La casa de papel', Señor, dame paciencia), Manolo Solo (Tarde para la ira, La isla mínima), Colin McFarlane(Batman Begins, El caballero oscuro) y Susi Sánchez (La enfermedad del domingo, Julieta), entre otros.

Por su parte, Etura ha confesado en rueda de prensa la dificultad de meterse en la piel de la protagonista, Amaia Salazar, durante tantos meses, ya que la actriz está presente en todas las escenas de la película menos en catorce.

"La energía para hacer dos películas teniendo a un bebé pequeño emocionalmente es muy duro. Amaia es un personaje que siempre está al borde del abismo. En esta parte me identifico con ella a la hora de lidiar la vida personal con la familiar. De hecho, me he traído a mi famlia al rodaje", ha explicado la actriz.

LOS DERECHOS DE UNA TRILOGÍA

Por su parte, Redondo ha recordado el momento en el que cedió los derechos de la película en el año 2012 cuando aún no había salido a la venta el primer libro en España. "Imaginaos lo que supuso cuando se publicó que el productor de 'Millenium' compró los derechos. Fue un foco maravilloso. Yo cedí los derechos con todas las consecuencias. Eso es perder control sobre tu obra. En aquel momento me importaba muy poco. Además, los cedí por 2.000 euros que vinieron de maravilla en mi casa. Sin embargo, estoy super feliz. Nunca me he arrepentido", ha confesado Redondo.

Además, la escritora, que acaba de recibir la noticia de su candidatura al Tambor de Oro, ha adelantado que está escribiendo su próxima novela, aunque no va a "desvelar nada". "Estoy escribiendo. Viajo muy poquito, sobre todo a Italia, donde gané un premio este verano, pero sobre todo estoy en casa disfrutando de mi familia y escribiendo. Puedo adelantar que hay algún asesinato", ha comentado entre risas.

'Legado en los huesos', la segunda entrega de la trilogía, llegará a los cines el 5 de diciembre de 2019 y 'Ofrenda en la tormenta', tercera parte y punto final de la historia de Amaia Salazar, se estrenará el 3 de abril de 2020.