El Grupo Social ONCE alcanza los 70.625 trabajadores en el conjunto del Estado y en Navarra llega a los 1.627

Este y otros datos se incluyen en el 'Informe del Valor Compartido 2017' del Grupo Social ONCE, el cual realiza un recorrido por la actividad socioeconómica de la ONCE, Fundación ONCE y las empresas ILUNION durante el pasado año.

Junto a Buitrago, los encargados de presentar este martes el informe han sido el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Valentín Fortún, la representante de Fundación ONCE, María José Merino, y la representante de ILUNION, Aurora Rollán.

Según ha informado el Grupo Social ONCE en un comunicado, de los 70.625 empleos totales, el 58% están ocupados por personas con discapacidad (40.655) y el 43,5%, por mujeres (30.706). "Esto supone que, de cada 277 personas que trabajan en España, una lo hace para el Grupo Social ONCE, lo que lo sitúa como el cuarto mayor empleador estatal".

La Comunidad foral es una de las 15 comunidades autónomas en las que el grupo social está presente con 1.000 o más empleados.

En 2017, la ONCE, Fundación ONCE e ILUNION impulsaron conjuntamente 11.449 puestos de trabajo, de los cuales cerca de 2.000 son internos y más de 9.500 han sido creados a través de terceras entidades (especialmente empresas) con el apoyo del Grupo Social ONCE. En Navarra se consiguió impulsar 204 empleos.

Por áreas de actividad, la ONCE incrementó las ventas de sus diferentes productos de lotería en un 3,9%, hasta los 1.992 millones de euros, "lo que permite impulsar aún más la inversión social en materia de discapacidad".

En Navarra, el incremento de ventas proveniente de los agentes vendedores fue del 1,07%, "un dato que, si bien está lejos del obtenido por este mismo canal de venta a nivel estatal, que fue del 2,95%, cobra especial relevancia porque lo obtuvieron con un 3,68% de jornadas menos, con una media de casi seis vendedores diarios menos".

El delegado territorial ha hecho un llamamiento para que "toda aquella persona con una minusvalía reconocida del 33% o más y con ganas de ejercer la venta de productos ONCE se acerque a su sede y, si es apto, iniciará el proceso de selección".

Asimismo, Buitrago ha recordado que "solo en el capítulo de vendedores del cupón y el resto de productos, la ONCE realizó en 2017 un total de 990 contratos indefinidos a personas con discapacidad, de los cuales 15 están repartiendo ilusión entre los ciudadanos de Navarra".

Además, la acción social de la ONCE ha incluido la atención a más de 7.500 estudiantes ciegos (82 de ellos en Navarra, en colaboración con CREENA), la entrega de 141 perros guía (cinco de los cuales fueron entregados a usuarios navarros), la prestación de más de 31.000 servicios especializados o la atención a 451 personas sordociegas "de forma concreta y especializada", con 85.000 horas de mediación.

MÁS INVERSIÓN EN LA DISCAPACIDAD

Fundación ONCE aumentó igualmente su capacidad de inversión en un 15%, hasta los 86,5 millones de euros repartidos en las áreas de empleo y formación (61,2 millones) y accesibilidad (25,3 millones).

Se trata de una inversión que "se distribuye transversalmente en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias de España gracias al impulso de 1.771 proyectos tramitados a través de 787 asociaciones y organizaciones de la discapacidad", de las cuales trece están en Navarra.

La ONCE ha afirmado en su comunicado que "la organización cumple 80 años" este 2018 "manteniendo los principios" de aquellas personas ciegas que, en 1938, "lograron dar vida a una institución que les sacó de la mendicidad y la subsistencia", proporcionándoles "educación, formación, empleo y accesibilidad" y la posibilidad de convertirse en "ciudadanos con derechos".

"Con estas claves, se ha creado un modelo único en el mundo que acaba de ser nombrado embajador de la marca social de España", ha resaltado.