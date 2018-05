El pamplonés Guillermo Sarmiento presenta en el Polvorín de la Ciudadela su exposición 'Memorias del Aldi',

La directora de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Maitena Muruzábal, y el propio Guillermo Sarmiento han presentado una exposición que es continuación del proyecto 'UN.A.UN', expuesto en el Centro Huarte en 2012. En ambos proyectos el encuentro de los colores en los lienzos enfrenta al público a la realidad y a la dificultad de dotar de un sentido de cercanía a lo desconocido. Se trata de una obra que aborda un espacio indefinido que no llega a conformarse como paisaje. En este espacio plano, bidimensional, se inscriben, como la potencia de un signo primitivo, figuras humanas con posturas idénticas, ha informado el Consistorio.

La muestra incluye el proyecto 'Un perro de color azul con una rama en la boca', expuesto este año en la Galería Estampa de Madrid, 2018. Se trata de un proyecto del Colectivo Yokihi, formado por Guillermo Sarmiento y la creadora mexicana Alejandra Freymann. Un experimento artístico con pinturas realizadas al alimón, por medio del correo postal, a lo largo de cinco años. Obras realizadas en óleo y acrílico sobre muy diversos soportes (papel, cartón, papel fotográfico, madera, fotografía o cartulina), que invitan a dejar volar la imaginación de quien las contempla, a sumergirse en nuevos mundos posibles o a recrear otros a partir de estas piezas plásticas.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA Y PROFESIONAL

Guillermo Sarmiento (Pamplona, 1980) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Cuenca y ha cursado estudios en la Akademie V*tvarnych Umení v Praze. Además de 'Memorias del Aldi' y 'UN.A.UN', ha expuesto de forma individual en la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona en 2010 dentro de la muestra de ganadores del Certamen de Jóvenes Artistas y en 2007 en la Facultas de Bellas Artes de Cuenca. Ha participado también en exposiciones colectivas como 'Yohhoy' y 'Ballroom', proyectos gráficos en colaboración también con Alejandra Freymann, o 'Tariro - Tariro' en la facultad de Bellas Artes de Cuenca.

En su trayectoria artística se encuentran también la publicación de 'Iceberg, Acerca de Ovnis, Color y Juventud, Keep away from children', fanzines de dibujos editados por el Departamento de Arte de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Cuenca y 'No vayas a comprar pan', libro de dibujo editado por ediciones Puré. Sarmiento obtuvo en 2010 el primer premio del Certamen de Jóvenes Artistas organizado por el Ayuntamiento de Pamplona y también las ayudas a la creación de artes plásticas del Gobierno de Navarra. Tiene obras en la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona.