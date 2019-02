I-E afirma que "no era inevitable la desaparición de Caja Navarra" y ve "responsabilidades políticas" en el Gobierno

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

Izquierda-Ezkerra ha concluido, tras la comisión de investigación de Caja Navarra en el Parlamento foral, que "no era inevitable la desaparición de la CAN y que había alternativa para la CAN continuando fieles al mandato fundacional de la entidad como una entidad financiera de tamaño medio, sólida y solvente, centrada en Navarra, al servicio del desarrollo económico y social de Navarra".