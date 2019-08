I-E espera que Geroa Bai, Bildu y Podemos "cumplan el acuerdo" de apoyar a su candidato como senador autonómico

De Simón ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que habían solicitado esta reunión entre las cuatro fuerzas para pedir el "cumplimiento del acuerdo firmado en torno a la candidatura Cambio-Aldaketa" para las elecciones de abril y que incluía, ha dicho, tres puestos de Podemos, EH Bildu y Geroa Bai en aquella candidatura y el compromiso de apoyar la candidatura de I-E a senador autonómico.

La parlamentaria de I-E ha manifestado que "el resto de grupos deberían cumplir el acuerdo y votar a nuestro candidato". "Es lo que dice el acuerdo; nosotros cumplimos con nuestro trabajo y ahora corresponde a los demás", ha dicho.

Marisa de Simón ha señalado que esta legislatura "se da la circunstancia de que estas cuatro fuerzas somos 19" en la Cámara foral y por tanto no tienen mayoría absoluta, pero ha manifestado que no tiene dudas de que "el PSN apoyaría esta candidatura frente a la de Navarra Suma".

Según ha dicho, el acuerdo entre las cuatro fuerzas de cara al Senado está "clarísimo" y no entiende que haya quien no lo vea así. "Esperamos que así sea porque si no sería un claro incumplimiento del acuerdo firmado", ha dicho, para afirmar que están "expectantes" y con "la esperanza de que los firmantes de aquel acuerdo cumplan".

Ha recordado De Simón que la fecha para presentar candidatos a senador autonómico finaliza el 5 de septiembre. "Desde I-E presentaremos nuestro candidato y esperamos que el resto de 18 parlamentarios cumplan lo firmado", ha aseverado.