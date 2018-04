Iceta dice que "la única solución en Cataluña es volver a la política" y cree que unos comicios "no benefician a nadie"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que "la única solución en Cataluña es volver a la política, la que jamás debió abandonarse", y ha asegurado que "para eso se necesita en primer lugar formar Gobierno".

Miquel Iceta, que ha intervenido este viernes en Pamplona en el Foro Ser Navarra, ha planteado que "unas nuevas elecciones no benefician a nadie" y ha señalado que "es casi lo peor que puede pasar, porque los políticos parece que dicen a los ciudadanos que no les ha gustado lo que han votado y que tienen que elegir mejor".

A continuación, se ha preguntado "de qué ha servido la victoria de Ciudadanos" en las elecciones del 21 de noviembre y, del mismo modo, ha afirmado que "hay mayoría independentista pero no es capaz de formar Gobierno". "La evidencia de fracaso sería tal, que a mi ya casi me dan la campaña hecha", ha dicho.

El dirigente del PSC ha considerado que "hay dos extremos que no son la solución, ni la independencia ni el inmovilismo" y ha afirmado que los socialistas acuñaron "hace tiempo lo que entendíamos que era única vía para salir del atolladero, que es la del diálogo, la negociación y el pacto".

En caso de una nueva convocatoria de elecciones a mediados de junio al no formarse Gobierno en Cataluña, Iceta ha confirmado que optaría a repetir como cabeza de lista del PSC. "Si me dejan, repetiría. Tenemos en nuestro partido procedimientos democráticos, pero si hay elecciones ahora, yo me volvería a ofrecer", ha dicho.

Además, ha avanzado que en la campaña pondría "mensajes de Einstein: si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes". "¿Para qué vas a votar a Ciudadanos otra vez?", ha planteado.

