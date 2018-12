Intervenidos en Pamplona más de 8 kilos de material pirotécnico en el marco de la operación europea 'Gruzdien'

La operación, desarrollada de forma conjunta con la Comisaría General de Información y que continúa abierta, se inició a mediados del mes pasado cuando se recibió una petición de colaboración de las autoridades de Polonia, a través de Europol, solicitando la investigación de un envío de material explosivo en forma de material pirotécnico a un particular afincado en Pamplona, adquirido on line y enviado desde Polonia a través de una empresa de mensajería.

La investigación logró determinar el día de recepción del envío en la capital Navarra, procediendo a la intervención del mismo tras ser supervisado por especialistas de Policía Nacional, pertenecientes al Grupo TEDAX -NRBQ, quedando depositado en dependencias policiales tras poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente, ha explicado en una nota la Policía Nacional.

Posteriormente y con las medidas de seguridad pertinentes se procedió a la apertura del paquete, localizando en su interior más de 8 kilogramos de material pirotécnico explosivo, entre el cual se encontraban bengalas y otros artificios explosivos "de los utilizados habitualmente por grupos radicales deportivos y anti sistema , etiquetados con logos y anagramas tales como 'ultras liben', 'UEFA mafia', 'WHEN WEEKEND COMES', 'ACAB (all cops are bastard)' y otros", ha señalado el cuerpo policial.

La Policía Nacional ha recordado que la normativa vigente actualmente en España prohíbe expresamente el envío de artículos pirotécnicos al público por correspondencia, mensajería u otro tipo de transporte, así como la venta ambulante.

Según ha explicado, los compradores de este tipo de material "utilizarían este sistema para nutrirse de material explosivo para eludir los controles administrativos y lograr la impunidad que les brindaba el anonimato on line en la adquisición de dicho material".

"El uso de este material pirotécnico ilegal, es utilizado ocasionalmente por grupos de los denominados 'ultras' o 'radicales' en eventos deportivos de alto riesgo", ha destacado.