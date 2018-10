Investigadores del CIMA desarrollan una estrategia que frena el crecimiento del tumor hepático más común

Investigadores del Programa de Hepatología del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, pertenecientes al CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y al Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), han desarrollado un nuevo abordaje para tratar el carcinoma hepatocelular, el cáncer de hígado más común. Los resultados se han publicado en Hepatology, revista oficial de la American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) y una de las principales publicaciones internacionales en el campo.