Irache defiende que el horario de taxis de 6 a 7 de la mañana vuelva a ser diurno

Según ha señalado Irache en una nota, "con las actuales tarifas, la bajada de bandera es un euro más cara a las seis de la mañana que a las siete y la diferencia de tarifa por kilómetro es de 0,17 euros".

La asociación ha explicado que "el pasado año se aprobó un cambio general en la estructura de costes del servicio de taxi para soportar los costes del servicio". En este contexto, entre otras modificaciones se aprobó la ampliación del horario nocturno de seis a siete de la mañana.

Según Irache, en lo que va de año "se han recibido muchas quejas en la asociación por el encarecimiento del coste de un taxi en el horario de seis a siete". "Generalmente, se trata de personas que trabajan en la Comarca de Pamplona y que, esporádicamente, van en taxi cuando, por circunstancias familiares o de otra índole, no pueden contar con coche para ir al centro de trabajo", ha apuntado.

Igualmente "han trasladado su malestar ciudadanos que van a la estación de tren o al aeropuerto para coger los primeros viajes del día, fundamentalmente a Madrid, que salen en torno a las seis y media de la mañana". "Algunos de ellos realizan este viaje una o más veces a la semana", ha señalado la asociación.

Según Irache, con la modificación del horario nocturno, una persona que realice un trayecto en taxi a las seis de la mañana entre Artica y Noain, por ejemplo, pagará casi tres euros más desde enero de este año. "Hay que tener en cuenta que el transporte público de Pamplona no llega a cubrir este horario, al menos en su totalidad, por lo que las personas que no cuentan con coche propio y tienen que acudir al trabajo antes de las siete de la mañana no tienen muchas opciones", ha señalado.

Por ello, desde Irache consideran que "se debería hacer una reflexión y plantearse corregir las tarifas de 2019 para que al menos a partir de las seis de la mañana vuelvan a aplicarse las tarifas diurnas, más económicas".