Irache recupera más de cuatro millones de euros para afectados por las cláusulas suelo hipotecarias

La asociación ha realizado más de 3.900 reclamaciones y ha recibido más de 5.800 consultas. Ha presentado ocho demandas colectivas en representación de 570 consumidores y más de 250 demandas individuales.

Así lo ha dado a conocer Irache en un comunicado en el que ha explicado que cien familias afectadas por esta cláusula y representadas por la asociación han sido indemnizadas con cantidades que van desde los 2.000 hasta los 12.000 euros, en función de las características de cada préstamo.

En cuarenta de los procedimientos se han llegado a acuerdos con la entidad bancaria, por un importe total de 151.000 euros. En los restantes sesenta casos la entidad bancaria ha aceptado la petición de los socios antes de llegar a juicio. Las cantidades devueltas en este punto han sumado 318.000 euros.

La asociación ha señalado que "en la inmensa mayoría" de los casos por cláusulas suelo "las entidades no hicieron comprender al cliente el significado y las consecuencias de esta cláusula". "Buena parte de ellos no sabían que tenían suelo y se dieron cuenta de que algo pasaba con su hipoteca cuando el valor del Euribor comenzó a bajar y esta caída no supuso una rebaja en las cuotas a pagar al banco", ha explicado.

Hasta el momento, en Irache ya se han recuperado algo más de 2.700.000 euros sin tener que llegar a juicio. El importe medio recuperado se sitúa en torno a 4.500 euros por afectado. Por vía judicial, la asociación ya ha conseguido que los bancos devuelvan hasta el momento 1.378.500 euros.

Además, actualmente Irache se encuentra en procesos de ejecución de varias sentencias que ya han sido favorables para los consumidores, y cuyos importes suman unos 500.000 euros.

En este momento la asociación mantiene 300 expedientes pendientes de resolución. De ellos, 95 son demandas por cláusulas suelo en la que se pide también la nulidad de los acuerdos que el cliente suscribió con el banco.