Laparra, "encantado" de que Comptos audite el pliego con el nombre de una empresa, insiste en que "no hay irregularidad"

Laparra, en declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer en el Parlamento de Navarra para hablar sobre otras cuestiones, ha remarcado que "hemos dicho muy claramente que en todo lo que hemos analizado no hay absolutamente ninguna irregularidad en el procedimiento que se ha establecido".

De este modo, se ha mostrado "encantado" de que Comptos "venga, lo ratifique y estudie con todo detenimiento el expediente". "Nos parece que es la vía para que se desmienta definitivamente todas las acusaciones infundadas que se han ido vertiendo todos estos días", ha expuesto Laparra, quien cree que el informe del órgano fiscalizador "ayudará sin lugar a duda" a ello.

También se ha referido Laparra a este tema al inicio de la comisión parlamentaria después de que la regionalista Maribel García Malo le haya reprochado que es "bochornoso" que "venga a comparecer a este Parlamento y no venga a hablar del escándalo que tiene en su departamento".

El vicepresidente le ha contestado que "el momento en el que este consejero tiene que comparecer no lo dice uno mismo, sino el Parlamento" y ha considerado que "nos toca ser respetuosos con la decisión" adoptada. Según ha indicado, su deseo es "venir aquí cuanto antes, aportar la información y aclarar cualquier tipo de duda".

Laparra ha insistido en que "no ha habido ninguna irregularidad en el procedimiento administrativo" y ha subrayado que la empresa que apareció en el pliego "no se ha presentado al concurso". Ha afirmado, además, que "los requisitos del pliego son calcados de convocatorias anteriores" y le ha dicho a la representante de UPN que no se puede poner "como ejemplo" en el caso de las licitaciones.

La parlamentaria socialista Ainhoa Unzu también ha hablado sobre el pliego en su turno de palabra en la comisión y ha querido dejar claro que Laparra "no viene de urgencia" al Parlamento para abordar esta cuestión porque "el cuatripartito blinda a los suyos cuando se trata de un tema de transparencia".