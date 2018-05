La soprano María Espada ofrece el sábado un concierto benéfico en Alsasua a favor de enfermos de Alzheimer

Espada, cuya hermana está afincada en Alsasua y es miembro de la Coral y conoce la labor que está desarrollando la Clínica, contará con la colaboración de la Coral Erkudengo Ama, de la pianista María Villanueva y del cuarteto de cuerda Ariadna. Las entradas tienen un precio de 15 euros y habrá una 'fila 0' para realizar aportaciones en el número de cuenta ES55 2100 3792 2922 0011 8782 de CaixaBank.

María Espada ha estudiado canto con Mariana You Chi y con Alfredo Kraus, entre otros. Ha actuado con orquestas y grupos como Royal Concertgebouw Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Munich Philharmonic Orchestra, Netherlands Radio Chamber Philharmonic, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC), Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de la Radio Húngara, Orquesta Sinfónica de Galicia, Il Giardino Armonico, Venice Baroque Orchester, Orchestra of the 18th century, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, L'Orfeo Barockorchester, "Al Ayre Español", Orquesta Barroca de Sevilla o la Helsinki Baroque Orchestra.

La Asociación de Amigos de la Clínica Josefina Arregui fue una entidad creada en 2013 para promover, fomentar, apoyar y desarrollar cuantas acciones tengan relación con los fines y la actividad de la Clínica Josefina Arregui. En la actualidad cuenta con 484 socios de Alsasua y localidades colindantes quienes, además de realizar una aportación económica, trabajan de forma voluntaria en 'auzolan' en labores de jardinería, pintura, fontanería, carpintería o electricidad.