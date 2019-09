Marisa de Simón insiste en que I-E no está en el Gobierno y dice que el paso de Larrarte ha sido "personal"

"Esto ha sido una decisión personal de esta persona que en este momento no es afiliada a IU. Nuestros órganos de dirección decidieron apoyar el acuerdo programático de Gobierno y no entrar a formar parte del Gobierno, eso implica que las personas que pertenecen a estos órganos de decisión no pueden ostentar un cargo de libre designación. No hay ningún afiliado a IU que ocupe un puesto en el Gobierno de Navarra", ha asegurado, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento.

Ha dicho que la decisión de Larrarte "ni me sorprende ni no me sorprende, es una decisión personal de una persona, me reservo la opinión que tengo al respecto, y en lo que a mi me ha correspondido, mis intervenciones nunca han ido proponiendo puestos alguno para ningún afiliado".

Además, ha asegurado que I-E, coalición formada por IU y Batzarre, tampoco está en el Gobierno de Navarra porque ninguno de sus miembros forma parte del Consejo de Gobierno, si bien Txema Mauleón, miembro de Batzarre, si es jefe de gabinete de la consejera de Derechos Sociales.

Marisa de Simón ha defendido además que la coalición de IU y Batzarre está "muy asentada y ha funcionado perfectamente durante las últimas legislaturas y va a seguir funcionando perfectamente".