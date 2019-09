Maya dice que Amaia Izko "no puede continuar ni un minuto más" como edil tras su condena por seguir directrices de ETA

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que la concejala de EH Bildu Amaia Izko "no puede ni debe continuar ni un minuto más como concejala del Ayuntamiento" tras haber sido condenada por seguir directrices de ETA y ha subrayado que "su dimisión debería haber llegado ya a la institución, sin esperar a ningún trámite judicial".

Enrique Maya ha asegurado en rueda de prensa que "es una auténtica infamia que quien colabora con los terroristas se siente en el salón de plenos del Ayuntamiento" y ha señalado que "no vale esperar a que llegue la notificación de la condena ni alegar que pueden perder un voto en la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en la que vamos a elegir la Presidencia". "Estamos hablando de una concejala que acepta que forma parte del entramado de ETA y aquí no hay ni Mancomunidad ni nada que valga para justificar su presencia ni un minuto más como concejala", ha advertido.

El alcalde ha señalado que "mientras Bildu prefiera mantener su vinculación con ETA y con su legado terrorista, pasando por encima de las víctimas y de su memoria, no se les puede tener en la misma consideración que a los demás grupos para afrontar los temas que afectan a Pamplona, porque hacerlo significaría normalizar una situación anómala democráticamente".

Maya ha apuntado que "Izko ocupó el puesto cinco en la lista de EH Bildu al Ayuntamiento de Pamplona y colocar ahí a alguien con semejante currículum inhabilita a Bildu como interlocutor de cualquier grupo municipal que defienda la memoria de las víctimas de ETA".

Por eso, se ha dirigido al resto de grupos municipales para pedirles que "no pasen página como si esto no fuera con ellos, porque esto van con todos, estamos hablando de democracia, de Estado de Derecho, de terrorismo, y ahí debemos estar unidos frente a quienes no comparten nuestros mismos valores".

Según el alcalde, "en Pamplona la frontera no puede ni debe estar entre izquierda o centro derecha, entre nacionalistas y no nacionalistas, sino entre demócratas y Bildu, ojalá sea así y todos los grupos tengan clara esa frontera".

Enrique Maya afirmado que "ya no hablamos de que Bildu no condene a ETA, sino que hablamos de que acoge a colaboradores de ETA en su grupo municipal". "El principal responsable es quien encabeza la lista de EH Bildu y ha aceptado la inclusión de quienes le siguen en esa lista. Joseba Asiron es el máximo responsable de que alguien que ha colaborado con ETA haya formado parte de la corporación, insultando así la memoria de todas las víctimas del terrorismo y muy especialmente la de Tomás Caballero -exconcejal de UPN asesinado por ETA-, para cuyos asesinos Izko pidió la absolución, y por extensión, insultando a todos los ciudadanos", ha asegurado.

Enrique Maya ha dicho a Joseba Asiron que "es triste tener que recordar a alguien que ha sido alcalde de esta ciudad que Izko no defendía a presos políticos, defendía a asesinos y secuestradores y lo hacía, según ha admitido ella misma, siguiendo las instrucciones de la banda terrorista ETA".

Según el alcalde, "la inclusión de Izko en las listas municipales es la demostración palpable de que quien manda en Bildu es la continuidad de las siglas anteriores, Herri Batasuna, ANV, Euskal Herritarrok, es un giño al munod más radical de Batasuna".

Sobre el hecho de que EH Bildu haya planteado que Navarra Suma esté pidiendo la dimisión inmediata de Izko para que EH Bildu tenga un voto menos en la elección de la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Enrique Maya ha respondido que "estar midiendo los efectos de que alguien que es concejal reconozca que es de ETA respecto de los votos de la Mancomunidad está fuera de lugar".

En todo casa, Maya ha dicho que, después de respetar en un pleno anterior el juego de mayorías en ausencia de un edil de PSN y otro de Geroa Bai, no lo va a hacer "nunca más, salvo lo que dice el reglamento".

El alcalde ha argumentado que en aquel pleno se comprometió a respetar las mayorías y pese a todo los grupos de la oposición mantuvieron una declaración para reprobarle por tener una actitud "poco democrática". "No voy a seguir respetando solo yo ese criterio cuando los demás lo utilizan como argucia para conseguir mayorías determinadas. Y muchísimo menos lo voy a hacer para respetar el sentido de voto de alguien que tiene que abandonar el Ayuntamiento por haber reconocido su pertenencia a banda terrorista", ha subrayado.