Maya dice que los tres años de mandato en Pamplona "han sido tremendamente negativos para la ciudad y buenos para Bildu"

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, Enrique Maya ha afirmado que el alcalde, Joseba Asiron, "ha puesto Pamplona a disposición de Bildu, de Sortu, no hay más que pasear por Pamplona y ver qué esta pasando en las calles, con choznas, barras de bar y gaztetxes".

Al mismo tiempo, Enrique Maya ha señalado que "quienes no pasan por el aro, sufren", y ha citado a "los comerciantes, los padres de las escuelas infantiles, los que no queremos que la ikurriña no esté en el balcón del Ayuntamiento". "Han sido tres años en los que el alcalde ha estado mirando a su 15% de votantes, con el silencio cómplice de sus socios", ha censurado, para afirmar que "de lo que debería haber hablado el alcalde en su intervención en el debate es de esa batasunización".

Además, el portavoz regionalista ha señalado que en estos tres años el Gobierno municipal "no ha trabajado por que los que piensan de manera diferente vivan tranquilos, ha sembrado confrontación en Pamplona; no ha trabajado por facilitar las cosas, es muy difícil montar un negocio; no ha trabajado por que las grandes empresas que crean trabajo en Pamplona, como Volkswagen y la Universidad de Navarra, estén cómodas, las ha ignorado; no ha trabajado por bajar impuestos; no ha trabajado por defender nuestras tradiciones; no ha trabajado por defender la fiesta de los toros; no ha trabajado por defender la legalidad ante las ocupaciones de edificios; no ha trabajado para que Pamplona sea una ciudad innovadora y moderna".

Además, Enrique Maya ha señalado que "sonroja que el alcalde haya hablado de memoria histórica y no haya ni siquiera mencionado a las víctimas de ETA". "En esta materia, tiene toda la tarea por hacer", ha señalado.

A continuación el portavoz de UPN ha afirmado que "a Asiron solo se le va a recordar por su sectarismo, por gobernar para su minoría, su papel va a ser tremendamente negativo, un paréntesis en la evolución de Pamplona". "No ejerce de alcalde porque no es el alcalde de todos y encima está frenando el desarrollo de la ciudad", ha sostenido.

Según Maya, el mandato empezó "con un Ayuntamiento saneado y a los tres años, por incumplir la regla de gasto, el Ayuntamiento está intervenido porque es el Gobierno de Navarra el que tiene que apoyar el plan económico financiero". "Además, ha incrementado el gasto corriente en cuatro millones y los ingresos los han reducido en la misma cifra", ha añadido.

El edil de UPN ha afirmado que esto es "una mala gestión y encima para no hacer nada, nada de nuevos parques, nada de nuevas escuelas infantiles, nada de inversiones en el Casco Antiguo, nada de nuevos planes urbanísticos, nada de nuevos apartamentos tutelados, nada de nuevos Civivox, ningún nuevo ascensor urbano que no estuviera aprobado por la anterior corporación".

Enrique Maya ha asegurado que "hay decenas de miles de pamploneses esperanzados con que esta alcaldía acabe cuanto antes, viven contando los días, porque ya queda menos de un año".