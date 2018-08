Maya (UPN) pide la dimisión de Barkos "porque no ha sido capaz de defendernos a todos" con el desalojo de Rozalejo

El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha opinado, tras la ocupación de nuevo del Palacio Marqués de Rozalejo el pasado viernes por la tarde, que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "tendría que dimitir porque no ha sido capaz de defendernos a todos".

"Una presidenta que no es capaz de garantizar que los bienes públicos son gestionados desde lo público y que cualquiera los puede ocupar y le dejan, no tiene nivel para poder ser la presidenta del Gobierno de Navarra ni de ninguna otra administración", ha afirmado el regionalista en declaraciones a los periodistas.

Para Maya estamos "ante un auténtico esperpento" y "un paripé, poniendo medios policiales al servicio de ese desalojo, y haciéndolo muy bien, fue una actuación policial ejemplar; y el mismo día a la tarde vuelven a entrar con total tranquilidad". "Es absolutamente increíble, me imagino que quienes participaron en ese desalojo estarán realmente mal, porque después de un buen trabajo no ha valido para nada", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que tras la "curiosa o misteriosa reunión del cuatripartito, salen con este invento de que por razones de seguridad no van a actuar". "Precisamente hay que actuar por razones de seguridad; el Palacio Marqués de Rozalejo, según los propios informes de Policía Foral previos al desalojo, no reúne condiciones para las actividades que se desarrollan, hay una situación de riesgo, y la seguridad se garantiza estando desalojado, no estando ocupado", ha destacado.

Maya ha considerado que "el mensaje que ha lanzado Barkos a la ciudadanía es terrible, está diciendo 'okupa que algo te llevarás'", a la vez que "está diciendo a los ciudadanos que saben que tienen que cumplir unos trámites para acceder a cualquier servicio que no pasa nada si no los cumplen". Un mensaje, ha asegurado, "que está transmitiendo por mantener su presidencia".

El concejal de UPN ha criticado que Barkos "se ha puesto como una Carmena o un Ada Colau más, se ha puesto al servicio de los 'podemitas' y de los antisistema, y eso no puede ser, y tendría que dimitir porque no ha sido capaz de defendernos a todos".