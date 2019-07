Maya destaca el "buen ambiente" de los Sanfermines y anuncia una "reflexión" sobre el programa por menor afluencia

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado el "buen ambiente" en el que se han desarrollado los Sanfermines de 2019, "unas estupendas fiestas, alegres, divertidas, sanas y seguras", y que han congregado a 1,33 millones de personas en los actos del programa oficial, una cifra un 11 por ciento inferior a la del año anterior, por lo que ha anunciado una "reflexión" en torno al programa.

"Se abre un periodo de reflexión hasta los siguientes Sanfermines sobre el contenido de ese programa para hacerlo más atractivo y que acudan más personas", ha destacado Maya en la rueda de prensa en la que ha hecho balance de las fiestas.

Apenas 12 horas después del Pobre de Mí, Enrique Maya ha presentado los principales datos de los Sanfermines, que han dejado 1,1 toneladas de basura recogidas por los servicios de limpieza, 13.800 corredores en los encierros y un 94 por ciento de ocupación hotelera en el centro de la ciudad.

Se ha producido un incremento del 8,7 por ciento en la recogida de residuos. La mayor generación de basura se debe básicamente al fuerte incremento del vidrio, que sube un 17,5 por ciento, ya que se reduce tanto la basura de contenedores como la del barrido en la calle. El hecho de que los Sanfermines hayan tenido dos fines de semana con mayor afluencia de visitas y las altas temperaturas están detrás del incremento del uso del vidrio.

Pese a la mayor presencia de personas en las calles, se han mantenido los índices de seguridad, según ha destacado el Ayuntamiento.

No obstante, el alcalde ha informado de que se han registrado dos denuncias por agresión sexual, una por unos hechos ocurridos en la noche del 6 al 7 de julio, y la otra, comunicada el 12 de julio, sin que por el momento haya detenidos. El alcalde ha señalado que es "una noticia lamentable, pero no debemos dejar que empañe el buen hacer y el buen comportamiento en general de nuestras fiestas". "'No es no' en Pamplona, en el resto de ciudades, en Sanfermines y en todas las demás fiestas y durante todos los días del año. Vamos a seguir trabajando hasta conseguir erradicar de manera definitiva este tipo de agresiones", ha destacado.

(Habrá ampliación)