El Museo Universidad de Navarra pone en marcha un programa dedicado a la creación de danza contemporánea

José Manuel Garrido, director artístico de Artes Escénicas y Música del Museo, ha subrayado en la presentación del programa que la danza forma parte de la "esencia" del museo. "Con este programa culminamos el proceso de afianzamiento de nuestra identidad, que relaciona la danza con el Museo desde el primer momento", ha asegurado.

En el acto de presentación también han intervenido los directores de las compañías participantes: Itsaso A. Cano (Zuk Performing Arts), Dani Pannullo (Dani Pannullo DanceTheatre Co.), Pablo Palacios (director de Instituto Stocos junto a Muriel Romero), Jon Maya (Kukai Danza) y Carmen Cortés (Compañía de danza Carmen Cortés).

"La danza es una de las protagonistas de la actividad del Museo e intentamos que nuestra relación con los artistas sea algo más que contratar un espectáculo que nos gusta y programarlo. Lo hacemos pero, sobre todo, generamos un clima de confianza y complicidad. Enseñamos los espacios y las colecciones del Museo y vamos generando un acompañamiento artístico que intentamos que se estrene y tenga vida propia", ha explicado Garrido.

El ciclo ha comenzado con 'Perfomance', de Zuk Performing Arts, un espectáculo representado en la sala expositiva de la muestra Menhires de Elena Asins, donde un grupo de bailarinas de la compañía ha interactuado con esta obra escultórica.

En su intervención, la directora de la compañía, Itsaso A. Cano, ha explicado que han realizado un trabajo en el espacio donde se encuentran los 40 menhires. "La propuesta trabaja con la perspectiva que generan y buscando la oposición de lo dúctil del cuerpo humano en movimiento a la dureza del menhir y también similitudes", ha indicado.

El espectáculo ha estado acompañado de la música de la compositora canadiense Sofía Comas. Asimismo, la coreógrafa ha hablado de la residencia que ha realizado durante quince días en el museo sobre su espectáculo Materia, que estrenará en el teatro del centro este viernes, a las 19.30 horas, tras dos años de trabajo. Tiene 22 personas en escena y está contada a modo de tragedia griega.

Durante su estancia en el museo, la compañía también ha impartido un taller de danza contemporánea basado en su proceso creativo.

En esta misma jornada inaugural y también en la sala expositiva de Menhires, Carmen Cortés representa este jueves un extracto de su espectáculo 'Tradición y Vanguardia'. "Trabajo mucho con el cuerpo, la elasticidad y las figuras y esta escultura es maravillosa porque, aunque parece hierática, tiene una fuerza y una calidez impresionante", ha explicado. Le acompañan en escena el cantaor Antonio Carbonell y el percusionista Rafael Caldera.

Por su parte, Dani Pannullo Dancetheatre CO. presentará el próximo 16 de noviembre, a partir de las 19.30 horas en el teatro, el work in progress 'Atlas Map of Moves', en el que lleva trabajando tres años.

"Es un espectáculo de danza urbana inspirado en la obra de José Ortiz-Echagüe - colección fotográfica que alberga el museo- y en sueños oníricos. Hay imágenes que inspiran las 14 piezas que hemos coreografiado y que también son un desafío para el público. Es una propuesta diferente a las cosas que había hecho hasta ahora y estoy expectante con el resultado", ha apuntado su director.

El espectáculo presenta un viaje por el mundo a través de las nuevas formas de expresión urbana que representan "seis bailarines que, en realidad es un ballet urbano interpretado por atletas".

Pablo Palacio, codirector de Instituto Stocos, ha señalado las claves de 'The Marriage of Heaven and Hell' (El matrimonio del cielo y el infierno), que representarán el 23 de noviembre, a las 19.30 horas, en el teatro.

El espectáculo está inspirado en la obra homónima de William Blake y combina danza, composición electroacústica, tecnología interactiva y ciencias cognitivas.

"El foco de Instituto Stocos es la fertilización mutua entre arte y ciencia, de qué manera el arte del movimiento pueden inspirar y transformar la forma de pensar. El trabajo que traemos reflexiona sobre la relación entre los opuestos, entre cuerpo y tecnología y arte y ciencia", ha explicado Pablo Palacio.

Kukai Dantza cerrará esta primera edición del ciclo con 'Oskara Plazara (Dantza & Zinema)' el 30 de noviembre, a las 19.30 horas en el teatro.

"Me apetecía muchísimo hacer un espectáculo que fuera también un reflejo de nuestros procesos de trabajo. Por eso, tenemos un formato que une cine y danza, que habla de cómo trabajamos", ha explicado su director, Jon Maya.

Así, ha recordado que cuando estaban creando 'Oskara Plazara', los directores de cine navarros Pablo Iraburu e Iñaki Alforja rodaron un documental sobre el proceso creativo de este espectáculo.