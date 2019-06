National Dance Company Wales inaugura el 3 y 4 de octubre la nueva temporada del Museo Universidad de Navarra

Ambos días la compañía interpretará 'Tundra', que el primero irá precedida por la pieza 'Folk' y el segundo por 'Atalay'. Las entradas del espectáculo, patrocinado por Zurich, ya están a la venta y cuestan 26 y 20 euros.

La compañía visita por primera vez España tras una larga gira que la ha llevado recientemente a Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Hungría o Hong Kong. Se caracteriza por su trabajo innovador en cualquier clase de escenario y para todo tipo de público, en diferentes formatos y contextos. Ha encargado obras a coreógrafos internacionales que no habían trabajado anteriormente en el Reino Unido como Mario Bermudez Gil ('Atalay') y Marcos Morau ('Tundra').

Esta temporada se celebrarán las nuevas ediciones de los ciclos 'Clásicos en el Museo', que se dedicará íntegramente al teatro del Siglo de Oro desde la escena actual, y 'Museo en Danza', centrado en la creación dancística actual.

'Clásicos en el Museo' presentará obras tanto en el Teatro como en salas expositivas e intensifica su colaboración con el GRISO (Grupo de Investigación del Siglo de Oro) de la Universidad de Navarra.

Comenzará el 19 de octubre, a las 12 horas, con una cata de vinos literaria, titulada 'Mejor fuera con vino', que relacionará aspectos comunes entre el teatro y la presencia del vino en la literatura del Siglo de Oro. Esa misma tarde, a las 19:30 se representará la obra 'Entre bobos anda el juego' de Rojas Zorrilla, una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Noviembre Teatro, dirigida por Eduardo Vasco. Como novedad, una hora antes de la función, el catedrático de Literatura Española Felipe Pedraza impartirá una sesión gratuita con las claves de la obra, ha informado en una nota el Museo Universidad de Navarra.

El viernes 25, a las 19.30 horas, se representará 'Querella de Lope y las mujeres', un texto actual de Yolanda Pallín que acerca al espectador al cosmos femenino de los personajes más reconocidos del célebre dramaturgo. Una hora antes, Carlos Mata, del Grupo de Investigación del Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra comentará las claves de la obra.

El sábado 26, a las 19.30 horas, llegará a escena 'No hay burlas con el amor' de Calderón de la Barca, una representación con actores que manipulan marionetas gigantes y que será comentada una hora antes por miembros del GRISO. El ciclo terminará el 30 de octubre con la lectura dramatizada 'De los que entran sin pagar en la comedia', una propuesta que llevará el teatro breve a las salas expositivas del Museo, a partir de las 19.30 horas, con obras de grandes autores como Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Lope de Rueda o Quiñones de Benavente.

Noviembre será el mes dedicado a la danza, con la segunda edición de 'Museo en Danza', patrocinado por Obra Social La Caixa y Fundación Caja Navarra, que inaugurará la compañía del Premio Nacional Antonio Ruz con su espectáculo Presente. La pieza navega entre la danza y la instalación escenográfica y aborda el concepto de presente con un enfoque filosófico y sensorial. Tendrá lugar el jueves 7 de noviembre, a las 19.30 horas.

El sábado 9, el coreógrafo y bailarín estrenará en salas expositivas una obra de nueva creación inspirada en la colección fotográfica del Museo, a partir de las 19.30 horas. El domingo 10, a partir de las 12 horas, Ruz compartirá un vermú con el público tras una conferencia bailada sobre el escenario del Teatro en la que presentará su trayectoria profesional y creativa, acompañado por los bailarines Irene Tena Mora y Albert Hernández Lledó y apoyado por proyecciones audiovisuales.

El jueves 14 la compañía Matxalen Bilbao representará 'Fugas + Serenity Suite' en las salas expositivas del Museo. La primera obra, con cinco bailarinas, reflexiona sobre la idea del grupo a través de imágenes de engranajes, migraciones y esculturas. La segunda es un dúo que une a bailarinas que, con casi tres décadas de diferencia entre ambas, adoptan un espacio común para rechazar los estereotipos y hablar del paso del tiempo.

El viernes 15, a partir de las 19.30 horas, tendrá lugar el estreno absoluto de 'No hay flores inútiles' de Elephant in the Black Box Company, un espectáculo de danza y poesía, coreografiado por Marco Blázquez, en torno al mundo onírico de Federico García Lorca que nace del homenaje a las mujeres del 39 en su exilio a Europa y América Latina, su lucha y su necesidad de libertad.

El viernes 22, a las 19.30 horas, Lava Compañía de Danza, con dirección artística de Daniel Abreu, llevará al escenario 'Bending the walls', coreografiada por Fernando Hernando Magadán (director artístico del Nederlands Dans Theatre 2), una exploración sobre el mundo de las restricciones y las limitaciones en nuestra búsqueda de la felicidad, la libertad y la compresión; y 'Beyond'l coreografiada por Virginia García y Damián Muñoz (La Intrusa), una búsqueda, llena de sentido del humor, a través de los paisajes emocionales de la memoria.

El sábado 23, Paula Quintana presenta en el teatro 'Las alegrías', un solo acompañado - o una instalación coreografiada- sobre la alegría como posicionamiento vital y potencia transformadora.

El miércoles 27 de noviembre, Taiat Dansa presenta en las salas expositivas la instalación coreográfica 'No Half Measures', una reflexión sobre la presencia de la danza en los museos. El ciclo terminará el jueves 28, con el espectáculo 'Trasunto#2', coreografiado por María Siebald. Se trata de la interpretación de seis poemas inéditos de poetas españolas contemporáneas y un poeta sordo, adaptados a una coreografía corporal y a la sintaxis propia de la lengua de signos. Cada poema es interpretado por un bailarín sordo o hipoacúsico que danza interpretando la lengua de signos.

La temporada incluye también un encuentro con Ignacio García, el 21 de noviembre. El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro compartirá con los asistentes su trayectoria creativa como director de escena y dramaturgo y su trabajo como director artístico y gestor.