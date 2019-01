Navarra, primera administración española en unirse a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible

De este modo, el Observatorio de Turismo de Navarra, liderado por la Dirección General de Turismo y Comercio del Ejecutivo foral podrá compartir, con otros destinos turísticos, experiencias y estrategias de desarrollo y medición basadas en la sostenibilidad ejemplar.

Aprovechando el marco de Fitur, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha formalizado esta incorporación en presencia del secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, y de la secretaria de estado de Turismo, Isabel Oliver. La adhesión de Navarra a la red está respaldada por el gobierno español, que así se compromete a "fortalecer aún más sus destinos turísticos empleando las oportunidades derivadas de los nuevos avances tecnológicos para garantizar un desarrollo sostenible de los recursos".

En el acto de adhesión, el vicepresidente Ayerdi ha expresado su satisfacción por formar parte de una entidad que "refuerza y recompensa los esfuerzos que estamos haciendo desde hace dos años para desarrollar un turismo más sostenible". También ha agradecido el reconocimiento de la OMT que ha posibilitado esta incorporación asumiendo que "Navarra, por su gran variedad de ecosistemas, espacios singulares y con un rico patrimonio histórico y cultural, se convierte en una región modelo donde desarrollar estándares de medición del turismo sostenible, extrapolables a otras regiones".

El acceso directo a buenas prácticas de sostenibilidad en otras administraciones concuerda con el plan estratégico aprobado por el Gobierno para los próximos años en el que Navarra reconvierte su modelo turístico a otro basado en "la diferenciación, la innovación, la comercialización, la internacionalización y, por su puesto, la sostenibilidad. La cuestión es crecer de forma sostenida y equilibrada en el territorio", ha destacado el Ejecutivo navarro en un comunicado.

Ayerdi ha explicado a sus interlocutores que el Observatorio de Turismo de Navarra "trata de integrar los conceptos de sostenibilidad, accesibilidad, e innovación tecnológica a los destinos". La interpretación cualitativa y cuantitativa de estos datos se va a encomendar a un grupo de personas expertas del ámbito privado, del académico y de la administración turística.

Por su parte, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha celebrado la iniciativa de Navarra "que demuestra el fuerte compromiso a nivel local para medir continuamente el desarrollo del turismo, que no solo generará más evidencia sobre los impactos económicos, ambientales y sociales del sector, sino que facilitará la toma de decisiones y los procesos de formulación de políticas y el fortalecimiento el desarrollo sostenible en Navarra", ha señalado.

La secretaria de estado de Turismo, Isabel Oliver, ha mostrado su apoyo a este proyecto de cooperación entre la OMT y Navarra en materia de turismo sostenible. El proyecto tendrá un efecto multiplicador al poder recopilar de una forma sistemática y periódica datos y evidencias científicas del turismo en todas sus dimensiones de sostenibilidad alineadas con la Agenda 2030. "Lo que no se mide no se puede mejorar", ha dicho, asegurando que "esta iniciativa entronca perfectamente con la Estrategia de Turismo Sostenible del Gobierno de España y en particular con la iniciativa de los Destinos Turísticos Inteligentes".