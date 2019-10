Navarra Suma y PSN, de acuerdo en la condena por una "agresión fascista" a una concejala en fiestas de Villava

Según ha explicado la coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos, los hechos ocurrieron en un balcón del Ayuntamiento de Villava, cuando miembros de la izquierda abertzale trataron de exhibir una pancarta para pedir el acercamiento de los presos de ETA.

Así, a través de esta declaración, el Parlamento de Navarra condena "esta fascista agresión protagonizada por miembros de la izquierda abertzale sobre una representante democrática del pueblo de Villava que se encontraba ejerciendo las labores del cargo y transmitir a la víctima de estos hechos, el reconocimiento, apoyo y ánimo para continuar con su trabajo en el Consistorio defendiendo los valores democráticos frente a los totalitarios".

Asimismo, el Parlamento rechaza "la utilización de las instituciones y de los actos festivos para exhibir mensajes de apoyo a terroristas condenados por ser acciones contrarias a la convivencia" y exige "una investigación rigurosa de estos hechos a fin de averiguar si los responsables de la seguridad del Consistorio incurrieron en omisión del deber por no llevar a cabo las actuaciones oportunas que evitasen los hechos".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha agradecido el apoyo del PSN, aunque ha señalado que "la presidenta del Gobierno es presidenta gracias a EH Bildu". Al margen de eso, Esparza ha dicho que "lo que estamos diciendo es que ya vale de que la izquierda abertzale utilice los actos festivos para defender a terroristas"."EH Bildu siempre está con los agresores, esta es la realidad. Me ha sorprendido la posición de Geroa Bai, aunque se ha posicionado históricamente con aquellos que agreden", ha indicado, para relatar que "hay unos representantes de Navarra Suma que están en un balcón, aparecen los de siempre con sus pancartas defendiendo a los presos de ETA y a partir de ahí ocurre lo que ocurre". "Hay una denuncia y un parte de lesiones y los jueces determinarán", ha añadido.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que su partido "siempre ha tenido la misma postura en este tipo de acciones violentas". "Hay un parte de lesiones, hay una denuncia y nosotros hemos condenado", ha indicado.

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha señalado que "no solo estamos a falta de que se acrediten los hechos de esta circunstancia", sino que, a tenor de imágenes vistas en redes sociales, "no se aprecia de ninguna manera la agresión que se dice". "Hubiéramos preferido tener más tiempo, porque si no estaríamos cayendo en uno de los mayores errores en una condena de hechos tan graves. Se nos dice que existe una denuncia con parte de lesiones, no la conocemos y conocemos todo lo contrario", ha indicado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "lo que dice Navarra Suma es directamente mentira, que encuentre una sola persona que haya sido testigo o que encuentre un vídeo". "Lo que hubo fue una discusión, unas personas con toda la legitimidad quisieron colocar una banderola que pide el acercamiento de los presos. Navarra Suma está intentado buscar a toda costa cualquier tipo de rédito político para intentar tapar sus frustraciones", ha indicado, para criticar que el PSN "le baila el agua a la derecha".

Desde Podemos, Mikel Buil ha acusado a Navarra Suma de utilizar un "lenguaje guerracivilista" y ha considerado que "no se ha hecho ningún mensaje de apoyo a los terroristas condenados, se estaba sacando una bandera que quiere decir que se cumplan los derechos humanos y se acabe con una política de excepción, es un hecho de cumplimiento de los derechos humanos, no terrorismo". "Se está sobreactuando para mantener en el calendario el conflicto identitario", ha indicado.

Por último, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha afirmado que el texto presentado por Navarra Suma es "totalmente provocativo, habla de agresión fascista y de actos terroristas y serán los tribunales o el ayuntamiento quienes tengan que investigar esta cuestión".