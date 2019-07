Navarra Suma pide un pleno urgente para aprobar la devolución del IRPF de las madres y derogar el decreto del euskera

Javier Esparza ha pedido que ambos temas sean tratados en un pleno "cuanto antes", incluso antes de que se forme el Gobierno de Navarra. Así, su grupo va a solicitar la convocatoria de una Mesa y Junta de Portavoces extraordinaria para dar trámite a estas iniciativas y pedir la convocatoria de un pleno.

Este lunes, sin embargo, la Mesa del Parlamento no ha llegado a ver la proposición de ley sobre el decreto del euskera, puesto que Navarra Suma no la presentó en plazo para la reunión ordinaria de esta mañana.

Esparza ha señalado que los grupos podrían haber tramitado este mismo lunes la iniciativa, aunque ha reconocido que habiendo sido presentada fuera de plazo, podían negarse, como así han hecho. Por ello, Navarra Suma pedirá una Mesa y Junta extraordinaria que tiene que celebrarse en un plazo máximo de diez días hábiles, por lo que quedaría para después de Sanfermines. "Se ponen muy nerviosos con estas cosas, no quieren ni iniciar el procedimiento", ha dicho Esparza, al término de la Mesa y Junta de Portavoces celebrada esta mañana.

Sin embargo, Geroa Bai y PSN han afirmado que, según ha explicado el letrado en la reunión de la Mesa y Junta, todavía no están constituidas las comisiones parlamentarias y además un Gobierno en funciones no puede realizar los informes necesarios para la tramitación de una ley en el Parlamento.

Así, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "el reglamento es claro, hay que respetarlo, se irán dando los pasos pertinentes". "El letrado ha dicho que los órganos parlamentarios no está formados y el Gobierno no puede realizar los informes necesarios. Respetaremos el reglamento", ha señalado.

Sobre el contenido de la propuesta de Navarra Suma acerca del decreto del euskera, Alzórriz ha asegurado que no la ha podido ver todavía, al no haber llegado a la Mesa, pero ha asegurado que "no estamos por la confrontación permanente entre unos y otros, estamos por buscar solucione que no confronten, que busquen vías de encuentro entre unas posiciones y otras".

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "resulta curioso que una coalición con partidos que llevan mucho tiempo en este Parlamento eluda la mención a que cualquier proposición de ley necesita el criterio del Gobierno, y un Gobierno en funciones no puede hacer un informe sobre una proposición de ley".

En opinión de Koldo Martínez, la presentación de estas dos iniciativas es "una pelea de gallos entre la señora Ana Beltrán, que ha conseguido cierto renombre en el PP con esa política absolutamente obstruccionista y gritona, y el señor Javier Esparza, una pelea por parecer los más españoles de idioma único".

Según el portavoz de Geroa Bai, "seguramente lo único que quieren con estas iniciativas es interferir en los trabajos que estamos llevando adelante PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E para adoptar entre los cuatro un acuerdo programático que posibilite un gobierno progresista, plural y estable".

Javier Esparza ha señalado que la posición del PSN le "suena a cesiones al nacionalismo vasco para seguir haciendo la política del cuatripartito, hemos visto que se ponían muy nervisosos los representantes del PSN cuando intentábamos tramitar la proposición de ley y la moción para derogar el decreto del euskera". "El Gobierno nacionalista está apretando el acelerador pero parece que al PSN no le preocupa, porque no quiere que le haga descarriar las negociaciones para llegar al Gobierno", ha afirmado.

Esparza ha asegurado que en la última legislatura "habrá habido leyes en las que el Gobierno ni siquiera ha emitido informes" y ha afirmado que el Ejecutivo puede hacer un informe de este tipo "en una mañana".

Así, ha insistido en que se celebre "cuanto antes" un pleno sobre estas iniciativas. "Son temas que nos afectan a todo, porque el decreto foral sobre el euskera está pisoteando derechos y con el IRPF ya vamos tarde. No tenemos ningún inconveniente en trabajar en Sanfermines y debatir estas cuestiones", ha indicado.

Además, ha señalado que "en este tema coincidimos Navarra Suma y PSN, salvo que el PSN quiera cambiar de criterio" y ha pedido a los socialistas que "no bloqueen" la tramitación de las iniciativas en la Mesa del Parlamento.