Navarra pedirá al Estado las competencias de tráfico y seguridad ciudadana cuando éste nombre negociadores

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, ha explicado, en respuesta a una interpelación de EH Bildu en el pleno del Parlamento, que en el mes de septiembre, tras el cambio producido en el Gobierno central, se dirigió a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, para pedirle que el Estado designe a sus representantes en la Junta de Transferencias, cosa que ya hizo Navarra en 2017.

Beaumont ha incidido que el nombramiento de los representantes del Estado en la Junta de Transferencias "no fue ni tan siquiera posible" durante el Gobierno del PP.

Durante su intervención en el Parlamento, Beaumont ha explicado que los departamentos han elaborado un documento en el que recogen cuáles serían todas las competencias pendientes, entre las que se cita la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, además de las ya citadas para iniciar la negociación con el Estado. La consejera ha señalado que el proceso de transferencias se inició en 1985 y el último traspaso se produjo en 2001.

Beaumont ha explicado que el Gobierno foral ha elaborado un informe jurídico en el que se concluye que Navarra "no solo es titular de las competencias que le atribuye la Lorafna, sino que se le reconocen sus derechos originarios e históricos, por ello, las competencias no están vinculadas necesariamente al régimen autonómico, por lo que goza de un plus competencial".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "el autogobierno es un apartado crucial en la profundización del cambio político y social que emprendimos en 2015" y ha considerado que es necesaria "mayor ambición política". "Hay que iniciar un camino de profundización del autogobierno. Hay mayoría política para dar mayores pasos y el Gobierno de Navarra tiene que aprovechar esa mayoría para ello", ha indicado.

Además, ha aprovechado para mostrar la apuesta de EH Bildu por una 'República Confederal de Euskal Herria', en la que Navarra tendría "soberanía plena" y la que se integraría de forma "voluntaria".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha advertido a Araiz de que "Navarra ya tiene un estatus propio, diferenciado, con instituciones nuestras". "Navarra es foral, es española, es europea. EH Bildu jamás ha respetado el estatus de Navarra y por intentar modificarlo se han cometido atrocidades en esta tierra", ha afirmado, para señalar que "la principal amenaza que tiene Navarra para el autogobierno es el nacionalismo vasco, que quiere que Navarra sea una diputación vasca más". Además, Esparza se ha mostrado favorable a asumir más competencias si es para mejorar la gestión, pero no "para gestionar como se están gestionando algunas".

Por parte de Geroa Bai, Patxi Leuza ha indicado que este debate "es de transferencias, no de una declaración de independencia" y ha indicado que "llevamos 17 años sin que se haya producido ni una sola transferencia y los gobiernos de UPN han tenido nula voluntad por avanzar en el autogobierno". El parlamentario ha abogado por una Navarra "con todas sus competencias" y ha reivindicado que "Navarra es el único sujeto político que puede decidir su presente y su futuro, con responsabilidad por parte de Navarra hacia el Estado".

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha apostado por abordar el debate sobre el Amejoramiento y por "explorar todas las herramientas, como la autonomía fiscal y el convenio económico, para exigir una mayor soberanía económica que nos permita fortalecer nuestro Estado de Bienestar y la materialización de nuevos derechos sociales".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío se ha mostrado partidaria del autogobierno y del traspaso de competencias, "pero dentro del limite de la lealtad institucional, el diálogo, la intención verdadera y cierta de acordar y sobre todo el respeto a la legalidad". "Si no cumplimos todo esto no nos sirven para nada ni el autogobierno ni las transferencias, y no cumplirán la finalidad que tienen, que es mejorar la vida de los navarros", ha indicado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que trabajará para que la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución "desaparezca" y para que "jamás Navarra sea anexionada al País Vasco". "Cuando se habla de autogobierno se intenta representar la idea de que Navarra no ha encontrado su plena capacidad política de actuar, lo cual es absolutamente falso", ha asegurado.

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha afirmado que "el autogobierno es un derecho democrático que queremos que se ejerza en la dirección de reforzar los servicios públicos, las políticas sociales, la calidad democrática de sus instituciones". "En estos tres años y medios que llevamos de legislatura estamos haciendo un ejercicio real y efectivo de autogobierno en esta dirección", ha defendido.