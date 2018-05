Navarra participa en el proyecto europeo de innovación CRISS para la mejora y certificación de la competencia digital

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra participará en el proyecto CRISS (Certificatión of digital competences in Primary and Secondary Schools) durante el curso 18-19, junto con Halsingland Education Association (Suecia), Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete (Grecia), Escola Pia de Catalunya, Croatian Academic and Research Network CARNet (Croacia), la Junta de Andalucía, La Fondazione Centro Studi Villa Montesca (Italia) y el Inspectoratul Scolar Juedetean Arad (Rumanía).