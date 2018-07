Navarra participa en Lisboa en un encuentro de un proyecto europeo sobre industrias culturales y creativas

Bajo el título 'Policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development', a lo largo de las dos jornadas las diferentes delegaciones que conforman el consorcio han visitado centros creativos y empresariales emergentes en Lisboa como LX Factory o el centro creativo Todos, así como el MAAT, Museo de Arte, Tecnología y Arquitectura.

La visita concluye este miércoles con un barcamp en el Oceanario de Lisboa donde se debatirá sobre la creatividad y el impacto en los denominados "objetivos de desarrollo sostenible" o "Sustainable Development Goals" (SDG).

A la jornada, han acudido además de Dori López Jurío, María Camino Barcenilla, jefa de la sección de Recursos y Desarrollo Estratégico, y Nuria Álvarez, técnica de esta sección, ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Junto con Navarra, participan en este proyecto la región de Basilicata (Italia), la región Friuli Venezia Giulia (Italia), la Agencia de Desarrollo de Centru (Rumania), una agencia húngara, la Universidad de Letonia, la Agencia de Desarrollo de Liubliana (Eslovenia) y ADDICT (Industrias Creativas de Portugal).

La Dirección General de Cultura considera "clave" este proyecto destinado al desarrollo de las industrias culturales y creativas, que "ayudará a la creación y progreso de las pymes, así como a la creación de redes con otras regiones de Europa".

En este sentido, Cultura ha incorporado las industrias culturales dentro sus políticas para "atender a un sector al que se augura una importancia creciente en los próximos años, especialmente en el área digital y audiovisual", un sector que forma parte de la estrategia de especialización inteligente de Navarra (S3).