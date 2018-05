El premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz ofrecerá el 21 de mayo una conferencia en la UPNA

Para acudir a la cita, que tendrá lugar a las 9 horas en el Aula Fernando Remacha (edificio de El Sario, ubicado en el campus de Arrosadia de Pamplona) y que será íntegramente en inglés, es precisa la inscripción previa a través del formulario preparado al efecto.

El acto está organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarias y el profesor Stiglitz acude invitado por la alumna de doctorado Alba María Del Villar Olano, quien contactó con él durante una estancia de investigación en la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos). La presentación del experto correrá a cargo del vicerrector de Investigación, Ramón Gonzalo García, y la propia Alba Del Villar.

Joseph E. Stiglitz es profesor en la Universidad de Columbia. En la actualidad, también es copresidente del 'High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress' (Grupo de expertos de alto nivel sobre la medición del desarrollo económico y del progreso social) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y economista jefe del Instituto Roosevelt.

Galardonado con el premio Nobel de Economía en 2001 (oficialmente, Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel) y la Medalla John Bates Clark en 1979 (galardón que otorga la Asociación Estadounidense de Economía), fue vicepresidente senior y economista jefe del Banco Mundial, y exmiembro y presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos bajo el mandato de Bill Clinton, ha destacado la UPNA en una nota.

En 2000, fundó 'The Initiative for Policy Dialogue', un grupo de expertos sobre desarrollo internacional con sede en la Universidad de Columbia. En 2011, fue nombrado por la revista 'Time' como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Conocido por su trabajo pionero en información asimétrica, su investigación se centra en la distribución del ingreso, el riesgo, el gobierno corporativo, las políticas públicas, la macroeconomía y la globalización. Es autor de numerosos libros de referencia y varios 'bestsellers'.