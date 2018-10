Ollo afirma que la política de comunicación se basa en "el servicio al ciudadano" y UPN le acusa de "sectarismo"

Ana Ollo, en respuesta a una interpelación de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, ha asegurado que el Gobierno de Navarra "ha puesto orden y metodología al caos que se encontró" y ha señalado que la política de comunicación "responde al interés de la ciudadanía".

Por contra, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que esa política "se caracteriza por el sectarismo, la opacidad y la falta de control, y por favorecer a empresas amigas, algo que ni es ético ni probablemente sea legal".

Así, Sánchez de Muniáin ha acusado al Gobierno de dar "un trato de favor injustificado hacia ETB" y ha dicho que "lo primero que hizo el Ejecutivo fue captarla de manera ilegal y tuvo que dar marcha atrás por que fue descubierto en su ilegalidad, al tiempo que asfixiaba a las empresas que operaban en Navarra con licencia válida". Ahora, ha señalado, el Gobierno ha creado "un sistema rocambolesco que evita el concurso" para conceder dos licencias a ETB.

En el ámbito de publicidad institucional, ha criticado que éste es "el Gobierno más opaco de todos estos años" y ha afirmado que "desde 2015 no ha publicado ni una sola memoria de un servicio tan sensible como es el de comunicación".

Ana Ollo ha señalado que el parlamentario regionalista ha presentado "una caricatura" sobre la comunicación del Gobierno de Navarra. "Ha vuelto a soltar una sarta de falsedades, el Gobierno no ha captado de manera legal ni ilegal ninguna televisión, no ha asfixiado a las televisiones navarras. El rocambolesco sistema que dice que se ha implantado para captar ETB es el mismo que UPN dijo que había que hacer. Habla de descontrol de publicidad y la Cámara de Comptos no dice esto. Ha hablado de todos menos de política de comunicación", ha señalado.