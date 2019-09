Ollo dice que el euskera "debe desarrollarse con garantías desde la libertad y la voluntariedad"

En su primera comparecencia de la legislatura en el Parlamento para presentar las líneas de trabajo de su departamento, Ana Ollo ha abogado por "proteger la realidad histórica, social y cultural de Navarra, que incluye las lenguas propias", y ha considerado que el euskera, "lejos de dividir, multiplica nuestro valor como sociedad".

La consejera ha asegurado que el Gobierno trabajará para "conseguir un acuerdo social y político amplio en torno al euskera, que tenga en cuenta la realidad sociolingüística y que tendrá como referente la convivencia". "El acuerdo quedará fuera del debate partidista y alejará el sentimiento de discriminación en la ciudadanía", ha indicado.

Además, ha señalado que la norma de referencia para el Gobierno es la ley foral del euskera y ha dicho que, si se modifica, se hará "respetando el Amejoramiento del Fuero y dando un tratamiento que tenga en cuenta la realidad sociolingüística y la demanda, y que garantice el derecho de los ciudadanos a utilizar y conocer el euskera, respetando la voluntariedad".

Además, tal y como recogía el acuerdo programático, Ana Ollo ha explicado que el Gobierno va a analizar y "en su caso adaptar" el decreto foral sobre el uso del euskera en la Administración. "Ya hemos puesto en marcha un grupo de trabajo formado por la Dirección General de Función Pública y Euskarabidea para hacer una análisis de la aplicación del decreto foral en los próximos tres meses. En el primer semestre del próximo año se abrirá un proceso de negociación para cerrarlo antes de junio", ha indicado, apuntando que entretanto continúa el desarrollo del citado decreto.

Asimismo, con la nueva estructura del Gobierno tras las pasadas elecciones, Ollo ha explicado que Euskarabidea está trabajando en nuevos planes lingüísticos para cada departamento del Ejecutivo.

Durante la comparecencia, la consejera de Relaciones Ciudadanas ha afirmado que su departamento pondrá en marcha esta legislatura "políticas por los valores de paz, memoria, convivencia y deslegitimación de la violencia, así como que reivindiquen la pluralidad a todos los niveles de Navarra".

Ana Ollo ha asegurado que, "para impulsar estas políticas" tiende la mano de su departamento "a los cuatro grupos que sostienen al Gobierno y a todos los grupos que están aquí representando al conjunto de la ciudadanía". "Es importante trabajar por una convivencia en nuestra tierra, que requiere de mucha mano izquierda, de mucho diálogo y empatía", ha indicado.

"APOYO" A VÍCTIMAS DE ETA Y DESARROLLO DE LEY DE ABUSOS POLICIALES

En el capítulo de "memoria reciente", Ana Ollo ha asegurado que el Gobierno, "desde el rechazo de cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctima y sus familias, continuará impulsando el apoyo y la solidaridad a las víctimas del terrorismo de ETA y otras organizaciones terroristas trabajando con las asociaciones que las representan".

Para ello, ha afirmado que, "además de continuar con una línea de comunicación permanente de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos con las víctimas y asociaciones, está prevista la firma de dos convenios, el primero con la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, y el segundo con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, del que el Gobierno es patrono".

Por otro lado, la consejera ha afirmado que el Ejecutivo va a "comenzar a trabajar en el desarrollo" de la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, pese a que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por PP, Vox y Ciudadanos. Ana Ollo ha explicado que los recursos "no paralizan" la ley y ha señalado que el Gobierno está trabajando en su personación.

También se ha referido a la labor que realizará la Dirección General de Acción Exterior, que "coordinará y liderará las políticas del Gobierno en foros internacionales en la Unión Europea". Se creará un Consejo Navarro de Acción Exterior que elaborará el Plan de Acción Exterior. Además, la consejera ha apostado por "relaciones normalizadas entre las regiones vecinas", con una cooperación que "resulta fundamental para construir una Europa más cohesionada".

NAVARRA SUMA, CRÍTICO CON LA GESTIÓN EN EL PASADO

El portavoz de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, se ha mostrado "convencido de que en política lingüística tenemos que tener consenso y diálogo, pero eso implica reconocer que en el pasado hubo imposición". "¿Y el consenso en qué va a consistir? ¿En que el nacionalismo se baje del burro y comprenda que no puede hacer política lingüística contra el 87% de la población? Si esa es la base del consenso, nosotros encantados", ha indicado, pero ha advertido de que la legislatura pasada, a la consejera Ana Ollo "se le acusó de tratar a los castellanohablantes como ciudadanos de segunda o de vulnerar la igualdad, y de todo esto se le acusó por parte del PSN".

La portavoz del PSN, Inma Jurío ha pedido a Navarra Suma que "no intente hacer ver que este es el Gobierno anterior" y ha argumentado que "son mayorías distintas las que conformamos este Gobierno y se trata de una etapa nueva que mantendrá las políticas que compartamos, desarrollará políticas nuevas y modificará lo que se pueda modificar". Sobre el euskera, ha afirmado que "ya va siendo hora de que saquemos al euskera de la confrontación partidista" y ha señalado que "hay que trabajar en amplios consenso para que las personas, hablen o no euskera, no se sientan en ningún momento discriminadas".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que "la convivencia de ideologías es uno de los fundamentos propios de la acción política". Respecto al euskera se ha mostrado "contraria" a la ley del vascuence, "por cuanto zonifica derechos, pero no es cierto que se haya vulnerado ni se haya impuesto situación ninguna que las mayorías de este Parlamento no hayan propuesto". "La ley sigue vigente porque la mayoría parlamentaria en esta legislatura y en la pasada así lo decidieron. No podemos hablar de imposición", ha afirmado.

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que si el Gobierno tiene "voluntad para avanzar en el reconocimiento de todas las víctimas, en la memoria inclusiva, en la gestión de la pluralidad, en la empatía, EH Bildu está dispuesto a trabajar". "La memoria y la reparación política deberían ser para todas las víctimas", ha dicho. Sobre el euskera, ha afirmado que su grupo no aceptará "pasos atrás en el impulso del euskera, ni en los recursos que necesita Euskarabidea, ni en la normativa".

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha señalado que el departamento tendrá que desarrollar sus políticas "con mucha cintura, con diálogo y consenso". En política lingüística, ha apuntado que "el desarrollo del euskera y la convivencia entre dos lenguas necesita de un amplio acuerdo social y político para que no genere rechazos y una de nuestras lenguas no se utilice políticamente y torticeramente, porque es un valor que debe ser protegido".

Desde Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha asegurado "el compromiso con una apuesta clara por la paz y la convivencia, desde el reconocimiento de la pluralidad de Navarra, es la forma de afrontar los retos del departamento" y ha señalado que "si algo tiene el acuerdo de programa de gobierno no es nacionalismo, lo que sí que tiene es pluralismo en relación a la realidad social de Navarra".