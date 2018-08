La Orquesta Sinfónica de Navarra saldrá a la calle dentro de los actos conmemorativos del Privilegio de la Unión

Será la primera actuación como nuevo director titular de Manuel Hernández-Silva, quien ha escogido un programa variado con la presencia de la soprano pamplonesa Sofía Esparza y del violinista Alexis Cárdenas, que interpretará obras de Sarasate.

Se podrán escuchar desde canciones de música americana a composiciones de Jesús Guridi, con un recuerdo especial a las interpretaciones que el propio Sarasate ofrecía al público en sus visitas a Pamplona. De Pablo Sarasate se podrán escuchar 'Fantasía Carmen' y 'Aires Gitanos' mientras que de Jesús Guridi la orquesta interpretará el preludio del segundo acto de 'El Caserío'.

El programa se completa con 'Caballería ligera' de Franz von Suppé; 'Mein Herr Marquis' de Johann Strauss; 'Salida de Cecilia Valdés' de Gonzalo Roig y 'Malambo' de Alberto Ginastera, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

FUNDADA EN 1879 POR PABLO SARASATE

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN), fundada en 1879 por Pablo Sarasate, es la agrupación más antigua en activo en el panorama orquestal nacional y ha actuado en los principales auditorios, temporadas de ópera y festivales nacionales e internacionales.

Especial relevancia ha tenido su presencia en varias ocasiones en el Théâtre des Champs Elysées y en el Théâtre du Châtelet de París, así como la gira de conciertos organizada por el sello Universal Music en importantes auditorios europeos. La OSN se presenta al público de Navarra en una temporada anual de conciertos en Pamplona y en Tudela a la que une una amplia actividad social y educativa en toda la Comunidad foral.

Manuel Hernández Silva es su nuevo director titular y artístico. Graduado en el conservatorio superior de Viena con matrícula de honor, en el año de su diplomatura ganó el concurso de dirección Forum Jünger Künstler convocado por la Orquesta de Cámara de Viena. Ha dirigido en grandes festivales internacionales y es un habitual invitado de las orquestas españolas y extranjeras.

Ha estado al frente de las orquestas de Córdoba, Simón Bolívar de Caracas; Filarmónica de Málaga y Joven de Andalucía. Como director invitado ha actuado con las orquestas Sinfónica de Viena, de la Radio de Praga, Sinfónica de Israel, Filarmónica de Seúl, Nord-Tchechische Philarmonie, Sinfónica de Karlsbad, Filarmónica de Olomouc, Sinfónica de Puerto Rico, Nacional de Chile, Sinfónica de Venezuela, Filarmónica de Bogotá, Sinfónica Nacional de México o Municipal de Caracas, entre otras.

En España ha dirigido a la Real Filarmonía de Galicia, y orquestas sinfónicas de Murcia, Bilbao, RTVE, Granada, Tenerife, Castilla y León, Principado de Asturias, Comunidad de Madrid y Barcelona i Nacional de Catalunya. Todo ello lo ha compaginado con una intensa actividad docente, impartiendo cursos internacionales de dirección e interpretación, así como con numerosas conferencias.

CON LA JOVEN SOPRANO PAMPLONESA SOFÍA ESPARZA

La soprano Sofía Esparza nació en Pamplona en 1994. Realizó sus estudios superiores de canto en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, en donde obtuvo el título superior de Pedagogía Musical, y realizó los cursos profesionales de arpa en el Conservatorio Pablo Sarasate. Recientemente ha obtenido el 'Premio fin de carrera' por su trayectoria en el Conservatorio Superior de Música de Navarra y los premios a 'La Voz con más porvenir' y 'Ópera de Oviedo' en la última edición del Concurso Internacional de canto de Logroño.

Ha completado su formación vocal con maestros como Mariella Devia, Alberto Zedda, Aquiles Machado, Ana Luisa Chova o Rubén Fernández Aguirre y actualmente realiza estudios de master en la ESMUC de Barcelona. Ha actuado en óperas y en numerosos conciertos y recitales acompañada por orquesta, banda o piano. Ha trabajado, por ejemplo, con los directores José Miguel Pérez Sierra, Miquel Ortega, Oliver Díaz, Sergio Alapont o Nicola Valentini.

El violinista Alexis Cárdenas nació en Venezuela en 1976 y reside en París, donde es concertino de la Orquesta Nacional Ile de France. Reconocido en prestigiosos concursos internacionales, comenzó sus estudios en Maracaibo para continuar su formación académica en Nueva York y en París, obteniendo el primer puesto de su promoción en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza. En su trabajo destaca la combinación del repertorio violinístico europeo con el ingenio de la música popular latinoamericana. Artista de múltiples facetas, se desenvuelve en géneros diversos como el jazz o la música de cámara, además de ser productor y compositor.

EL PRIVILEGIO DE LA UNIÓN

De esta manera la Orquesta Sinfónica de Navarra seguirá la estela de la banda de música La Pamplonesa que ha participado en ediciones anteriores de la programación del Privilegio de la Unión. El año pasado, por ejemplo, acompañada por el Orfeón Pamplonés.

El programa conmemorativo del 595 aniversario del Privilegio de la Unión, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, incluye este año en la parte musical, además del concierto, la segunda edición del festival de música 'Pim Pam Ville' que ofrecerá el próximo sábado 1 de septiembre, en la plaza de los Burgos, la actuación de diez formaciones de estilos musicales como punk, psicodelia, pop o rock.

Los conciertos matinales se celebrarán a las 12, las 13 y las 14 horas mientras que la primera actuación de la tarde comenzará a las 17 horas y la última a las 23.40 horas. Pasarán por el escenario de la plaza de los Burgos grupos locales e internacionales como los americanos Boytoy, Sonny and The Sunsets, Holy Wave o The Monsieurs, los japoneses Neat Beats y los holandeses The Anomalys además de Cápsula, Joseba. B Lenoir, La Plata y Juárez. El objetivo municipal con esta programación musical variada es llegar a públicos de todas las edades y gustos musicales diferentes, ha precisado el Consistorio.