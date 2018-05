La Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra convoca el 11 de junio nuevas audiciones para sumar nuevos miembros

La convocatoria está dirigida a jóvenes de hasta 25 años que estén interesados en formar parte de la agrupación y se realizarán en el Museo Universidad de Navarra. En la primera sesión, realizada este mes, se recibieron candidatos de Navarra, País Vasco y La Rioja.

Borja Quintas, director de la Orquesta, ha destacado que "una Orquesta Universitaria siempre va a tener una rotación de alumnos, lo que hace que sea una agrupación viva y dinámica, siempre cambiante, pero con un poso de alumnos común que suele permanecer en ella sus años de estudios".

Así, según ha explicado, con las nuevas audiciones se busca "cubrir las vacantes de los músicos que se gradúan y, sobre todo, completar la plantilla de cuerda para poder seguir aumentando los retos y creciendo al ritmo que lo hemos hecho en estos tres meses".

Asimismo, sobre el perfil de los músicos que la integran, ha relatado que "se caracteriza por una búsqueda de una formación humana global, que implica necesariamente y ratifica el papel del arte y, en este caso, la música, en dicha formación". "La pertenencia a una orquesta implica un esfuerzo y una dedicación adicionales a sus ya complicadas estructuras de vida, pero consideran que el esfuerzo merece la pena", ha resaltado.

La Orquesta se presentó ante el público con un concierto el pasado 17 de abril con el repertorio Suite Carmen Nº 1 y 2 de G. Bizet y el Bolero de M. Ravel, ante un auditorio completo. El balance, según Quintas, es "satisfactorio". "Considerando que antes de diciembre la Orquesta Sinfónica no existía y que en abril estábamos ofreciendo un concierto con un programa de repertorio profesional sólo puede valorarse como un milagro. La apuesta del proyecto es que tenía que ser de calidad y que si no era mejor que no existiera. Gracias a Dios se cumplieron las expectativas", ha comentado.

En cuanto a los próximos proyectos, que se retomarán a partir de septiembre, el director ha apostado por "realizar proyectos conjuntos con otras artes (lírica, danza, musical) y plantear algún intercambio o colaboración que dinamice esta primera fase".

"Ya están llegando propuestas interesantes que nos hacen estar muy ilusionados con la nueva temporada y con las posibilidades que va a ofrecer. En todo caso, como proyecto en gestación, la programación se hará con máximo cuidado para combinar su viabilidad con su vocación de superación", ha explicado en un comunicado.